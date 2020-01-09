ABD'de silahlı saldırı: Bir adam evin içinden polise ateş açtı

ABD'nin Philadelphia kentinde bir adamın evin içinden polise ateş açtığı, bu sebeple çevredeki 2 okulun güvenlik çemberine alındığı belirtildi.

Yerel polisin bildirdiğine göre, Philadelphia'nın Frankford mahallesinde bir evin içinde barikat kuran bir adam polis memurlarına ateş açtı.

Polis destek ekip istedi. S.W.A.T. ekipleri bölgeye yönlendirildi. Saldırgan sayısının birden fazla olabileceği belirtiliyor.

Şu an için olayda ölen ya da yaralanan kimse yok.

Yakındaki Warren G. Harding Orta Okulu ve Frankford Lisesi kilit altında tutuluyor.

Polis operasyonun rahat devam edebilmesi için medya helikopterlerinden bölgeden uzak durmalarını istedi.

For your safety and the safety of first-responders, please avoid the area of 4600 Hawthorne St, about 3 blocks southeast of Frankford Ave off Orthodox St in Frankford. https://t.co/t9UCAGNIsM — Philadelphia OEM (@PhilaOEM) 9 Ocak 2020

​