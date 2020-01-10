ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın İran karşıtı askeri eylemlerini engelleme kararı

ABD Temsilciler Meclisi, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak İran'ın, Irak'ta ABD askerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esad hava üssünü vurmasının ardından Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri eylemlerini kısıtlayan tasarıyı onayladı.

House votes mainly along party lines to approve War Powers Resolution designed to restrict future military action against Iran pic.twitter.com/FDy0sOaiyl — Jamie Dupree (@jamiedupree) January 9, 2020

1973 tarihli Savaş Yetki Yasası kapsamında Trump'ın İran'a yönelik eylemlerini kısıtlamaya dönük karar tasarısı, 194 'hayır' oyuna karşı 224 'evet' oyuyla Meclis'ten geçti, 13 vekil ise tarafsız kaldı.

Tasarı, Trump yönetiminin Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e suikast düzenleme kararını Kongre'nin onayı dışında aldığının, ABD iç siyasetinde kriz yaratmasının ardından geldi.

1973 tarihli Savaş Yetki Yasası, Vietnam Savaşı'nın son günlerinde, ABD Başkanlarının sonraki süreçte büyük çaplı çatışmalara girmelerini engelleme amaçlı olarak çıkarılmıştı.

Yasa, başkanın resmi bir savaş ilanı olmaksızın orduyu yetkilendirebilmesine izin verse de başkanın en az 48 saat önce Kongre'ye bilgi vermesini şart koşuyor.