ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus: Gündemimizde Irak'tan çekilme yok

Irak’ın, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminin heyet göndermesi yönündeki talebine ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Halihazırda Irak’a gönderilecek herhangi bir heyet, askerlerin çekilmesini değil, stratejik partnerliğimizi nasıl yenileyebileceğimizi, Ortadoğu’daki güçlerimizi nasıl doğru ve uygun biçimde yerleştireceğimizi görüşüyor” ifadelerine yer verildi.

“Yine de ABD ve Irak yönetimleri arasında sadece güvenlik değil, finansal, ekonomik ve diplomatik partnerlikle de ilgili görüşmelere ihtiyaç var” diyen Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 'Ortadoğu’da iyilik gücü' olduğunu savundu.

Daha önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesinde, ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılması için bir mekanizma oluşturma amacıyla ABD’den bir heyetin Bağdat’a gönderilmesini istemişti.

At this time, any delegation sent to Iraq would be dedicated to discussing how to best recommit to our strategic partnership—not to discuss troop withdrawal, but our right, appropriate force posture in the Middle East. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 10, 2020

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