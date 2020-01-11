Kayıt
01:36 11 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Eski CENTCOM danışmanı: Çatışma bölgesine sınırı bulunan Türkiye'nin merkezi bir rolü olacak

    © REUTERS / Francois Lenoir
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104073/70/1040737030.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202001111040993903-eski-centcom-danismani-catisma-bolgesine-siniri-bulunan-turkiyenin-merkezi-bir-rolu-olacak/

    ABD ile İran arasındaki krizin başta Irak olmak üzere bölge açısından stratejik sınamalara yol açma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Türkiye’nin bu krizin çözümünde önemli bir rol oynayabileceğine işaret etti.

    © AFP 2019 / NICHOLAS KAMM
    'NATO'dan Ortadoğu'da daha fazla rol üstlenmesini isteyeceğim' demişti: Trump, Stoltenberg ile anlaştı
    Washington merkezli Türk Miras Vakfı (THO), İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD hava saldırısı ile öldürülmesinden sonraki gelişmeleri ve muhtemel sonuçlarını telekonferans paneliyle masaya yatırdı.

    'Şii milisler ABD’ye karşı direnişe kalkışabilir'

    Telekonferans panelinde konuşan Washington merkezli Atlantik Konseyi uzmanı Abbas Kadim, ABD ile İran’ın stratejik bir değerlendirme yapmak üzere gerginliği şimdilik düşürmesiyle bölgenin derin bir nefes aldığını ancak olayların tekrar tırmanabileceğini ifade etti.

    İran ile yaşanan gerilimin Irak’ta ABD’nin varlığını sorgulamaya açtığını belirten Kadim, “ABD’nin şimdi çekilmesi İran için sembolik ve stratejik bir kazanım olacağından Irak hükümeti istese dahi ABD şu aşamada ülkeden çekilmeyi reddedecektir.” dedi. 

    NATO
    © AFP 2019 / Justin TALLIS
    NATO güvenlik endişeleri nedeniyle Irak'tan bazı personeli çıkardı
    Kadim, “ABD çekilmeyi reddederse, İran'a yakın olan Şii milis gruplar, ABD’ye karşı direniş başlatacaklarını söylüyorlar. Bu, kaygı verici bir durumu ortaya çıkarır.” diye konuştu. 

    'NATO’nun Orta Doğu faaliyetlerinde Türkiye’nin merkezi bir rolü olacak'

    Telekonferansta değerlendirmelerde bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) eski Siyasi Danışmanı Ramin Asgard ise Süleymani’nin öldürülmesinin ABD’nin sahadaki stratejisinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik azil soruşturması ve kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimleri bağlamında da ele alınması gerektiğini ifade etti. 

    ABD ile İran'ın uzun süredir birbirine karşı “kırmızı çizgiler” belirlediğine işaret eden Asgard, “Arka plandan gerilimi azaltmak için iletişim kanalı var ancak doğrudan etkili bir kanal yok. Bu da bir saldırı anında gerilimi düşürmeyi yavaşlatan bir durum.” diye konuştu.

    © AA /
    NATO zirve öncesi Altun'dan açıklama: Türkiye son yıllarda NATO'dan beklediği desteği görmemiştir
    Bölgedeki diğer ülkelerin menfaatlerinin de İran ile ABD arasında devam edecek bir gerilimden önemli ölçüde etkileneceğini ifade eden Asgard, bölgedeki ülkelerin, özellikle de Türkiye’nin bu konuda bir arabulucu rolü oynayabileceğine vurgu yaptı. Asgard, “Başkanın (Donald Trump) NATO’dan Orta Doğu’da daha büyük bir rol oynamasını talep etmesiyle çatışma bölgesine doğrudan sınırı bulunan Türkiye’nin burada merkezi bir rolü olacak." ifadelerini kullandı.

    'NATO müttefikleri arasında terminoloji farklılıkları var'

    Panelde konuşan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Hüseyin Bağcı ise Türkiye’nin İran ile ABD arasındaki gerilimde tarafsız kalmayı tercih ettiğine dikkati çekti.  Rusya ve Çin’in Orta Doğu’da etkin olması ile ABD’nin artık bölgede yalnız olmadığını farketmesi gerektiğini anlatan Bağcı, Türkiye’nin bu bağlamda ABD için önem arz ettiğini söyledi. Bağcı, “Bölgedeki tüm ekonomik, siyasi ve askeri formüllerde Türkiye’nin hesaba katılması gerekir çünkü Türkiye bölgede oldukça önemli bir aktördür.” değerlendirmesinde bulundu. 

    NATO’nun Orta Doğu’da oynaması istenen rolü konusunda daha netleşmesi gereken bir çok konu olduğu uyarısında bulunan Bağcı, “Mesela; NATO ne kadar kalacak orada? Örneğin; NATO müttefikleri arasında terminoloji farklılıkları var. NATO, PKK, PYD veya YPG’yi terör örgütü olarak tanımlayacak mı? Türkiye, NATO’nun bölgede PKK’yı terör örgütü olarak tanımamasına veya onlarla ilişki kurmasına müsaade etmeyecek. Rusya bu adımlara nasıl tepki verecek? Bunların açıklığa kavuşturulması gerekir.” diye konuştu.

    İlgili konular:

    Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: NATO içinde çok sayıda çatlak var
    NATO Genel Sekreteri: Ukrayna yolcu uçağını İran hava savunma sistemleri düşürmüş olabilir
    NATO, Irak eğitim misyonunun faaliyetlerini askıya aldı
    Etiketler:
    NATO, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Köprü baraj altında kalınca okul yolu çileye dönüştü
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet