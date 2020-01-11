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22:57 11 Ocak 2020
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    Trump: Suriye'de sadece petrolü alan askerlerimiz var, petrolü koruyorlar

    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki ABD varlığı ve İran gerilimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Suriye’ye gönderilen ABD askerlerine ilişkin Trump, "Benim için Suriye’de askerlerimizi bıraktı diyorlar. Ne yaptım biliyor musunuz? Petrolü aldım. Orada sadece petrolü alan askerlerimiz var, onlar petrolü koruyorlar” dedi.

    Fox News’ten Laura Ingraham’a verdiği röportajda İran’ın ABD hedeflerine saldırı planladığı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, bu hedeflerden birinin Bağdat’taki ABD büyükelçiliği olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Şunu söyleyebilirim ki bu (hedefler) dört büyükelçilik olabilirdi. Askeri üsler ve diğer bir çok şey olabilirdi. Fakat bu kaçınılmazdı ve birden bire Süleymani öldürüldü.”

    İran’a yönelik politikasına ilişkin ise Trump, “Ben saldırmayı isteyen biri değilim. Muhtemelen İran’la ilgilenirken 5 yada 10 kez saldırabilirdim. Bu konuda kendimi büyük ölçüde tuttum çünkü bunu yapmak istemiyorum fakat bir şeyler yapmak zorunda olabiliriz. Müzakere bile edebileceğimiz bir pozisyonda olmalıyız fakat umuyorum ki buna gerek kalmaz. Muazzam yaptırımlarımız var. Oldukça kötü performans sergiliyorlar, ülkelerinin heryerinde ayaklanmalar var” dedi.

    Trump’ın Suriye politikasına ilişkin eleştirilere yanıtı ise şöyle oldu: “Türkiye ile Suriye arasındaki sınırdan askerlerimizi çektim. Bu oldukça başarılı bir adım oldu. Neler olduğuna bir bakın. Bu sınırda bin yıldır savaşıyorlar. Bunu niye biz yapalım ki? Benim için Suriye’de askerlerimizi bıraktı diyorlar. Ne yaptım biliyor musunuz? Petrolü aldım. Askerlerimizi petrol almak için bıraktım. Orada sadece petrolü alan askerlerimiz var, onlar petrolü koruyorlar. Ben petrolü ele geçiririm. Petrolü alırım.”

    ​Ortadoğu politikasının merkezinde İran’ın nükleer silah edinmemesini sağlamak olduğunu söyleyen ABD Başkanı, “İnsanların nükleer silah sahibi olmasını istemiyorum çünkü bu silahları kullanacaklardır. Nükleer silah sahibi insanlar olsun istemiyorum. Bu benim en önemli şeyim. İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremezsiniz” ifadelerini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Irak’taki ABD askerlerinin çekilmesi konusundaki açıklamalarını değerlendiren Trump, “Bununla bir sorunum yok. Bu arada bunu açıkça söylediler, özel bir biçimde söylemediler” dedi. Amerikalı vergi yükümlülerine Irak’ta inşa edilen ABD üsleri için Bağdat’ın ödeme yapmasına gerek duyulup duyulmadığı konusundaki soruya ilişkin ise Trump şu yanıtı verdi: “Elbette. Orada dünyanın herhangi bir yerindeki en pahalı havalimanı tesislerini inşa ettik. Keşke New York’ta olsaydı. Keşke Washington’da bu havalimanı olsaydı.”

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