Esper: Büyükelçiliklere saldırı olacağına dair kesin bir delil görmedim ama büyük ihtimalle gerçekleşecekti

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ‘ABD’ye yönelik tehdit’ tartışması sürerken, Savunma Bakanı Mark Esper, bölgedeki ABD temsilciliklerinin saldırıya uğrayacağına dair ‘kesin ve somut bir kanıt görmediğini’ ancak ‘büyük ihtimalle gerçekleşeceğine inandıklarını’ söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini ‘ABD’li diplomatlara ve görevlilere karşı olası tehdit’ gerekçesiyle meşrulaştırılmasına dair tartışma sürerken, ABD Savunma Bakanı Mark Esper konuyla ilgili ‘farklı’ bir açıklama yaptı.

CBS'in 'Face the Nation' programına konuk olan Esper, Süleymani’nin ABD’nin dört büyükelçiliğine saldırı düzenleyeceğine dair kesin bir delil görmediğini söyledi. Ancak Esper, elçiliklerin ‘büyük ihtimalle saldırıya uğrayacağına inandığını’ da belirtti.

Donald Trump, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili konuşurken İran'ın ABD'nin dört büyükelçiliğine saldıracağına dair tehditler aldıklarını söylemişti.

'Bu nedenle binlerce paraşütçü konuşlandırdım'

Trump’ın ‘olabileceğine inandığı bir görüşü dile getirdiğini’ söyleyen Mark Esper, şu ifadeleri kullandı; “Başkan belli bir kanıta işaret etmedi. İnandığı şeyi söyledi. Dört elçiliğimize istinaden ben bir şey (tehdit) görmedim. Başkanın görüşünü paylaşıyorum, büyük ihtimalle büyükelçiliklerimizin peşine düşeceklerdi. Bu görüşü paylaşıyorum. Ulusal güvenlik ekibinin diğer üyelerinin bu görüşü paylaştığını biliyorum. Bu nedenle Bağdat’taki ve bölgedeki diğer elçiliklerimizi güçlendirmek için binlerce paraşütçümüzü Ortadoğu’da konuşlandırdım.”

Süleymani operasyonundan önce, ABD'nin ‘birkaç gün içinde, birden fazla ülkede, üstelik daha öncekilerden büyük bir saldırıya uğrayacağına’ dair istihbarat aldıklarını da belirten Esper, bunun ABD’yi İran ile açık çatışmaya sokma ihtimali taşıdığını vurguladı.