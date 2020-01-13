ABD Başkanlığı yarışının multimilyarder adayı: Trump'tan kurtulmak için tüm paramı harcıyorum

Servetini kampanyasına seferber eden Bloomberg, 'seçimleri satın almaya çalıştığı' suçlamalarına "Trump'tan kurtulmak için tüm paramı harcıyorum" yanıtını verdi. ABD'nin en zengin 8. kişisi, Super Bowl'da reklam yayımlatmak için milyonlarca dolar harcamasını "Değer, çünkü muazzam sayıda insana ulaşacak, buna çalışan kapitalizm derler" diye savundu.

ABD'de 2020 başkanlık seçimi için Demokrat Parti'den yarışa giren milyarder işadamı Michael R. Bloomberg, servetini kampanya için seferber etmesine parti içindeki rakiplerinden gelen eleştirilere yanıt verdi.

Dev finans, yazılım, veri ve medya şirketi Bloomberg L.P.'nin sahibi olan, Forbes'e göre 53.4 milyar dolarlık servetiyle Amerika'nın en zengin 8. kişisi olan Bloomberg, emlak krallığı ve reality şov yıldızlığından ABD Başkanlığına yükselen Donald Trump'ı sandıkta yenmek için tüm servetini harcamaya hazır olduğunu belirtti.

‘This is capitalism at work’: Bloomberg says he’s spending ‘all’ his money ‘to get rid of Trump’@MikeBloomberg @realDonaldTrump https://t.co/So87TdW9gq — Sputnik (@SputnikInt) January 13, 2020

Cumartesi günü kampanya otobüsüyle Teksas eyaletini turlayan Bloomberg, Reuters muhabirinin Demokrat Parti'nin diğer aday adayları tarafından 'seçimleri satın almaya çalışmakla' suçlandığını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Bir numaralı öncelik, Donald Trump'tan kurtulmak. Ben de Trump'tan kurtulmak için tüm paramı harcıyorum. Az mı çok mu harcamamı istersiniz? Diyeceklerim bu kadar."

Michael Bloomberg spoke to Reuters aboard his campaign bus over the weekend during a nearly 300-mile drive across Texas. The media mogul, ranked by Forbes as the eighth-richest American, says he's spending all his money to 'get rid of Donald Trump' https://t.co/Z0LIqJYgM1 pic.twitter.com/Kr8lOiALSe — Reuters (@Reuters) January 13, 2020

Demokrat aday adayları arasında 5. sırada

New York'ta üst üste üç kez seçilerek 2002-13 arası belediye başkanı olan Bloomberg, Demokrat Parti içindeki yarışa rakiplerinden aylar sonra, ancak kasım ayının sonunda katıldı ve ulusal anketlerde Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Pete Buttigieg'in ardından 5. sırada gözüküyor.

Özellikle Demokrat Parti'nin sol kanadından Sanders ve Warren, Bloomberg'in 37 milyon dolarlık TV reklamı kampanyası başlatmasını çok sert eleştirip 'Amerika demokrasisini satın alma girişimi' nitelemesini yaptı.

'Ilımlı Cumhuriyetçilerin oyunu ancak ben alırım'

Eleştirilere "Bunlar popüler olma umuduyla edilmiş siyasi lafazanlıklar, benim bunu yapmamdan kötü bir siyaset olduğu için değil, kendilerini rekabete açtığı için hazzetmiyorlar" karşılığını veren 77 yaşındaki milyarder işadamı, rakiplerinin hepsinin Trump'ı yenemeyecek kadar 'liberal' olduğunu iddia etti:

"Trump'ı yenebileceğimden çok emin olmamın sebeplerinden biri, oylarını kazanmak zorunda olduğumuz ılımlı Cumhuriyetçiler açısından kabul edilebilir olmam. Beğenin ya da beğenmeyin, ılımlı Cumhuriyetçileri saf değiştirmeye ikna etmeden seçimi kazanamazsınız. Diğerleri ise onlar (ılımlı Cumhuriyetçiler) için çok liberal kaçıyor ve öyle bir durumda kesinlikle Donald Trump'a oy verirler."

Rakiplerinin toplam harcamasından fazlası

Federal İletişim Komisyonu'nun verileri inceleyen Rice Üniversitesi'nden siyaset bilimci Mark Jones'a göre, Bloomberg ocak ayının ortasına kadar TV reklamlarına 15 milyon dolardan fazla harcadı. Bu, Demokrat rakiplerinin 2019 boyunca ülke çapında reklamlara harcadığı paranın toplamından fazla.

Ayrıca Trump'ın yanısıra Bloomberg'in de ABD'nin en önemli TV olayı olan 2 Şubat'taki Super Bowl yayınında 60 saniyelik reklam vermeyi planladığı öğrenildi.

Via @Reuters: Trump, Bloomberg plan campaign ads during Super Bowl https://t.co/kbxjExBJH4 pic.twitter.com/bDyW3Nz3pW — ๒ รคץร Ŧยςк Շгย๓ק (@crewislife) January 7, 2020

Daha önce Trump kampanyasından yetkililer, Reuters'e, Super Bowl arasındaki reklam yayımlatmak için 10 milyon dolar ödediklerini söylemişti.

Bloomberg, bu kararını şöyle savundu:

"330 milyon insana ellerini sıkarak ulaşamazsınız. Televizyon hala sihirli bir araç. Super Bowl muazzam sayıda insana ulaşma yeri olmasaydı bu kadar çok para almazlardı ya da ödemeye kimse yanaşmazdı. Buna çalışan kapitalizm derler."

Trump: Yalan reklama çok para harcıyorsun

Bugün Trump'tan, Demokrat Parti'nin aday adayına "Mini Mike Bloomberg yalan reklama epey para harcıyor" yanıtı gelmekte gecikmedi. Cumhuriyetçi Partili Başkan, milyarder işadamını 'mücadeleyi kazanmak için pahalı olan, adil olmayan ve hiç popülerliği bulunmayan kampanya yürütmekle' suçladı.

Mini Mike Bloomberg is spending a lot of money on False Advertising. I was the person who saved Pre-Existing Conditions in your Healthcare, you have it now, while at the same time winning the fight to rid you of the expensive, unfair and very unpopular Individual Mandate..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

....and, if Republicans win in court and take back the House of Represenatives, your healthcare, that I have now brought to the best place in many years, will become the best ever, by far. I will always protect your Pre-Existing Conditions, the Dems will not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

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