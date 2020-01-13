Pompeo: ABD, askerlerin azaltılması konusunda Irak liderliğiyle birlikte çalışacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen haftalarda Irak parlamentosunun, yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında ABD'nin Irak'ta çıkarlarını muhafaza edeceğini belirten Pompeo, ülkedeki asker sayısını azaltmak için Irak liderleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Stanford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Pompeo, "Nihayetinde Irak'taki askeri durumumuz nasıl çözüme kavuşacak? Doğru yere ulaşmak için Irak'ta gerektiği gibi seçilmiş liderlerle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Pompeo, "Irak dahil bölgede amaçlarımıza ulaşırken bu iki hedefe de; ayak izinin ve riskin azaltılması hedeflerine ulaşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Irak parlamentosu, 5 Ocak'ta ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Parlamentodan yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtilmişti.