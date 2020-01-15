Trump Çin’i ziyaret etmeyi planlıyor

ABD ile Çin arasında yapılan ticaret anlaşmasının birinci bölümünün imzalanacağı Beyaz Saray’da konuşan Trump, “Yakında Çin’e gitmeyi planlıyorum” dedi.

Ticari anlaşma için 'tarihi' nitelendirmesinde bulunan Trump, anlaşmanın 'geçmişin kusurlarını düzelteceğini ve ekonomik adalet ve Amerikan işçilerin, çiftçilerin ve ailelerin güvenliğinin geleceğini sağlayacağını' savundu.

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden müzakereler sonrasında birinci faz ticaret anlaşması Çin Başkan Yardımcısı Liu He ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalanmıştı.

"Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük" açıklamasını yapan Trump, yakın gelecekte Çin'e gideceğini de aktardı.