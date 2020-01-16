Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Türk mevkidaşı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Lideler Suriye ve Libya'daki güvenlik durumunu, İran'daki gösterileri ve Ukrayna uçağının düşmesi hakkında konuştu" açıklamasında bulundu.