Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Lideler Suriye ve Libya'daki güvenlik durumunu, İran'daki gösterileri ve Ukrayna uçağının düşmesi hakkında konuştu" denildi.
ABD yönetimi, Türkiye'nin Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek için asker gönderme kararına karşı çıkmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter'e, Trablus'a yönelik saldırıların artması halinde 'ders verileceğini' belirtmişti.
Libya'da çatışan taraflar arasında son ateşkes görüşmeleri Moskova'da gerçekleştirilmiş, Hafter ise ateşkesi imzalamadan Moskova'yı terk etmişti.
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