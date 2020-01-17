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00:54 17 Ocak 2020
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    Pentagon

    Pentagon: Irak'ta saha faaliyetleri ve operasyonları henüz yapılmıyor

    © AA /
    ABD
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    Pentagon Sözcüsü Hoffman, ABD’nin Irak’taki kuvvetlerinin henüz sahadaki faaliyetlerine tekrar başlamadığını söyledi.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

    İran ile yaşanan gerilim sonrasında Irak'taki faaliyetlerine ara veren ABD’nin ülkedeki eğitim ve operasyon faaliyetlerini başlattığı haberlerine ilişkin bir soruya yanıt veren Hoffman, Suriye’de operasyonların devam ettiğini ancak Irak'ta henüz yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

    Hoffman, "Halen onlarla (Irak Güvenlik Güçleri) ile aynı üslerde birlikte kalıyoruz. Operasyon, planlama ve diğer birçok konuda birlikte çalışıyoruz ancak spesifik saha faaliyetleri ve operasyonları henüz yapılmıyor. Şu anda faaliyetlerimizi tamamen tekrar ne zaman başlatabileceğimize bakıyoruz. Bu konuda sizi bilgilendireceğiz" dedi.

    ABD'nin Irak’taki üslerini korumak için ülkeye Patriot sistemi gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruları değerlendiren Hoffman, İran’ın füzelerinin yanı sıra ABD kuvvetlerinin aynı zamanda İran destekli güçlerin saldırılarına da maruz kalma riskinin bulunduğunu, bölgedeki ABD komutanının uygun tedbirler aldığını ifade etti.

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    © REUTERS / ALASDAIR PAL
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    Hoffman, Patriot sistemlerinin Orta Doğu’da sınırlı sayıda bulunduğunu Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) henüz Patriot talebinde bulunmadığını belirtti.

    ABD’nin şu aşamada Irak’tan çekilmek gibi bir planının söz konusu olmadığını dile getiren Hoffman, Amerikan kuvvetlerinin ülkedeki varlığının muhtemel bir NATO takviyesine de önemli katkı sağlayacağını savundu.

    Hoffman, "Iraklı ev sahiplerimizle görüşmelerimiz devam ediyor. Irak’taki ortak fikir ABD’nin oradaki varlığının iyi bir şey olduğu yönünde görünüyor" diye konuştu.

    Suudi askeri öğrenciler önümüzdeki günlerde eğitimlerine başlayacak

    ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in gelecek hafta Suudi bir askeri öğrencinin silahlı saldırı düzenlediği Florida’daki Pensacola Donanma Hava Üssünü ziyaret edeceğini belirten Hoffman, bakan Esper’in burada ABD’nin askeri öğrencilere uyguladığı güvenlik taramasında yapılacak değişiklikleri de duyuracağını ifade etti.

    © REUTERS /
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    Hoffman, 6 Aralık’ta Suudi pilot Muhammed el-Şamrani tarafından düzenlenen ve 3 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrasında eğitimleri askıya alınan ABD’deki Suudi askerlerinin eğitimlerin önümüzdeki günlerde tekrar başlamasını beklediklerini kaydetti.

    850 Suudi Arabistan askeri öğrencisi ABD’de eğitim görüyor. ABD yapılan inceleme sonucunda sakıncalı içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve çocuk pornosu faaliyetlerine bulaştığı gerekçesi ile 21 Suudi askeri ülkelerine geri göndermişti.

    'Libya halen bizim için kaygı konusu'

    Hoffman, AA muhabirinin "ABD 2016 ve 2017'de Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti ile IŞİD'i ülkeden temizlemek için iş birliği yaptı. Oddyssey Operasyonu olarak bilinen büyük bir operasyon da düzenlediler birlikte ancak geçen yıl nisandan itibaren ABD kendini Libya’dan uzak tutmaya başladı. Şu anda Libya’daki stratejiniz nedir? Ülkede IŞİD'in ortaya çıkması konusunda bir kaygınız var mı?” sorusuna, ABD'nin Afrika genelindeki endişesinin IŞİD ve diğer terör örgütlerinin yönetim boşluğu olan yerlerde ortaya çıkması olduğu yanıtını verdi.

    Libya’da IŞİD ile ilgili ellerinde spesifik bir istihbarat bilgisinin olmadığını ifade eden Hoffman, "Elbette ki Libya bizim için bir kaygı konusudur" dedi.

    Hoffman, Pentagon'un Libya stratejisinin ne olduğuna yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı.

    Etiketler:
    CENTCOM, Mark Esper, İran, Libya, Irak, Pentagon, ABD
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