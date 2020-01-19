ABD'li yetkili: Libya'daki çatışma giderek Suriye'ye benziyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, bugün Berlin'de yapılacak olan Libya konulu konferansa ilişkin açıklamada bulundu.

"Libya'daki çatışma giderek Suriye'deki çatışmaya benziyor" diye konuşan yetkili, "Bence çok karmaşık ve herkes pozisyonuna bağlı kalıyor, bu yüzden beklentilerim mütevazı" ifadelerini kullandı.

Berlin'de bugün başlayacak olan Libya konulu konferansa ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılacak.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı Feldmareşal Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.