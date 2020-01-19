'Trump'ın Rusya danışmanlarından Peek görevden alındı'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya danışmanlarından Andrew Peek'in hakkındaki soruşturma nedeniyle geçici olarak görevden alındığı belirtildi. Bloomberg ise, Peek'in istifa ettiğini okurlarıyla paylaştı.

Axios'un haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya İşleri Direktörü Andrew Peek, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle geçici olarak görevden alındı. Haberde Peek'in güvenlik soruşturmasına tabi tutulduğu belirtildi ancak soruşturmayla ilgili detaylara yer verilmedi.

Here’s a ‘peek’ at Andrew. He was supposed to be at Davos next week. Thoughts & prayers. #ETTD https://t.co/Ru1aFvgUVa pic.twitter.com/LkDppYmi9O — Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) January 19, 2020

'Cuma günü Beyaz Saray'dan ayrıldı'

Bu arada Bloomberg, Peek'in cuma günü istifa ederek Beyaz Saray'dan ayrıldığını yazdı.

Beyaz Saray ve Peek, basında yer alan haberler hakkında açıklama yapmayı reddetti.

Peek, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya İşleri Direktörü görevine üç ay önce gelmişti. Peek'in önümüzdeki hafta Dünya Ekonomik Forumu için Donald Trump'la birlikte Davos'a gitmesi bekleniyordu.