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15:51 20 Ocak 2020
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    6 yaşındaki çocuk, kilden koalalarla Avustralya yangınları için yaklaşık 100 bin dolar topladı

    © REUTERS / AAP Image/David Mariuz
    ABD
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    İki hafta önce Avustralya’daki yangınları öğrenen 6 yaşındaki çocuk, ailesiyle birlikte yapmaya başladığı kilden koalalarla yangınlardan etkilenen hayvanlara yardım etmek için 100 bin dolar toplayabildi.

    ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı Hingham şehrinde yaşayan Owen Colley’nin annesi Caitlin Colley, çocuğunun iki hafta önce Avustralya’da birkaç aydır devam eden orman yangınları duyduğunda üzüldüğünü söyledi. 

    Anne, Owen'in hayvanların yangınlarda zarar görüp görmediğini sorduğunu ve kendisinin ‘evet’ yanıtı verdiğini söyledi. Oğlunun bu yanıttan sonra sessizce odadan ayrılıp bir süre sonra döndüğünü anlatan anne, elinde yağmur altında kanan bir kanguru, bir koala ve bir dingo köpeği resmi olduğunu söyledi. 

    Annesi bu çizdiği resimlerin oğlununun Avustralya için istediği şeyleri temsil ettiğini söyledi: Yağmur ve doğal yaşamın eski haline dönmesi.

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    CNN’e konuşan anne, "Owen'in ilk defa Lego (oyuncak) veya kendisinden başka bir şey için dilemesiydi. Biz yardım etmek isteyip istemediğini sordum ve...ve beraber bunu bulduk. Çömlek kilden koalaları yaptım ve bağış karşılığında arkadaş ve aileye verdik" diye konuştu.

    Owen, kil koalaları yapmaya başlarken annesi ile babası, insanların doğayı kurtarma grubu olan Wildlife Rescue South Coast'e bağış yapmaları için bir yöntem oluşturdu. Owen'in ailesi, 50 dolar ve üstü bağış yapan herkese oğullarının yaptığı koalalardan birini gönderiyor. 

    'İşler çabuk büyüdü'

    Salı akşamı itibariyle ve sadece bir hafta geçtikten sonra Owen, 20000 dolardan fazla para toplayabilmişti. Önce bin dolar hedefi belirleyen aile, işlerinen çabuk bir şekilde büyümesinden sonra GoFundMe kampanyasını başlattı.

    'İnsanların Avustralya'daki hayvanlar hakkında daha çok öğrenmelerini istiyorum'

    Avustralya'da yaşayan birçok hayvanı bilen 6 yaşındaki çocuk, insanların Avustralya ve oradaki hayvanlar hakkında daha çok şey öğrenmelerini istediğini söyledi.

    Owen’in yaptığı koalalarla şimdiye kadar 100000 doları topladığı belirtildi.

    Sidney Üniversitesi'ndeki ekolojistlere göre, Sadece Yeni Güney Galler bölgesinde yarım milyar hayvan yangınlardan etkilendi ve muhtemelen milyonlarcası da ölmüş durumda.

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    Etiketler:
    Bağış, Dolar, Koala, ABD
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