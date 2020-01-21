Huawei yöneticisi Meng Vancou'nun ABD'ye iade davası başladı

Huawei'in Mali İşler Direktörü Meng Vancou’nun ABD’ye iade sürecinin son aşaması olarak görülen dava Kanada'nın Vancouver kentinde başladı. Duruşmaların cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Duruşmalar sonunda Huawei'in Mali İşler Direktörü Meng Vancou’nun ABD’ye iade edilip edilmeyeceğine, British Columbia Yüksek Mahkemesi Hakimi Heather Holmes karar verecek.

Vancou'nun ABD'ye iadesine karar verilmesi halinde bu konunun ABD ile Çin arasında yeni bir soruna dönüşeceği belirtiliyor.

Öte yandan Kanada ile Çin arasında son 1 yıldır artan sorunlar ve bunların çözüm önerilerinin ele alınacağı Kanada-Çin Özel Komitesi, Kanada’nın başkenti Ottawa’da toplandı.

Komitenin davayla aynı gün toplanması dikkat çekti

Kanada-Çin Özel Komite toplantısının, Vancou’nun mahkemesi ile aynı gün çalışmalarına başlaması, Kanada basınında yorumlara neden oldu.

Varılan mutabakatla, iki ülke parlamenterlerinden kurulan komiteye, lüzumu halinde Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair ve Kanada'nın Çin Büyükelçisi Dominic Barton da katılacak.

Komiteye Çin kanadından kimlerin katıldığı bildirilmezken, çalışmalarına gün boyu devam edecek olan komitenin, çalışma süresinin ne kadar olacağına dair herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Kanada-Çin krizi Meng Vancou’nun tutuklanmasıyla başladı

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik kriz, Çinli teknoloji devi Huawei’in sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng Vancou’nun, ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver Havalimanı’nda Meksika’ya uçmak üzereyken tutuklanmasıyla başlamıştı.

© REUTERS / LINDSEY WASSON Elektronik kelepçe ile Kanada'da yaşayan Meng Vancou mahkemeye gitmek için evden ayrılırken görüntülendi

Vancouver’da 3 gün süren duruşmanın ardından mahkeme, Meng’in 10 milyon Kanada doları kefaletle salıverilmesine hükmetmişti.

Çin'den karşı hamle tutuklama ve idam cezası

Mıng’ın tutuklanmasının ardından Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor’u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklamıştı.

Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde idam cezasına çarptırmıştı.