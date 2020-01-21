Çin'de ortaya çıkan, insandan insana bulaşıcı ve öldürücü virüs, ABD'ye sıçradı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaştığı tespit edilen virüsün ABD'ye de sıçadığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalığın ilk vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Reuters'a konuşan bir CDC sözcüsü, vakanın Washington eyaletindeki Seattle kentinde teşhis edildiğini belirtti.

Olaya dair başka bir ayrıntı paylaşmayan sözcü, ayrıntılı bilgilerin yakın zamanda düzenlenecek bir basın toplantısıyla aktarılacağını söyledi.

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalık nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'de birkaç haftada yüzlerce kişiye bulaşan virüsün insandan insana bulaşabildiği tespit edilmişti.

Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Öte yandan, Hong Konglu uzmanlar virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Diğer yandan CDC de, geçen hafta San Francisco, New York ve Los Angeles havaalanlarında bir dizi önlemler almıştı.

Rusya'da ise, Primorskiy Kray'daki Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanları, koronavirüsün Çin'de yayılması nedeniyle Çin ve virüsün belirtilerinin görüldüğü ülkelerden gelen yolculara yönelik denetimleri artırmıştı.