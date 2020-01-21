15 Venezüella uçağı ABD Hazinesinin yaptırım listesine girdi

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Venezüella yönetimine ait uçakların yaptırım listesine aldığı bilgisi verildi.

Her bir uçağın modeli, kuyruk ve seri numaralarının listelendiği açıklamada, 15 uçağın listeye alındığı kaydedildi.

Karar, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Venezüella'da rejim değişikliği amaçladıkları yönündeki açıklamasının ardından geldi.

Pompeo, dünkü açıklamasında "Açıkçası hâlâ yapılması gereken çok şey var. (Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro hâlâ iktidarda. Venezuela'da dünya tarihindeki en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor. Maduro'yu iktidardan indirmek ve ülkedeki insani krizi önlemek için uluslararası toplumla birlikte çalıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin Venezüella Özel Temsilcisi Elliott Abrams da bu ayın başında Maduro yönetimine daha fazla baskı uygulamak için Venezüella'ya ek yaptırımlar uygulamak istediklerini açıklamıştı.

Kasım ayında ise ABD, Küba'ya ait Corporacion Panamericana petrol şirketine Venezüella'daki faaliyetlerinden dolayı yaptırım uygulamıştı.