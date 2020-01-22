Trump'tan 'şifre' çıkışı: Apple polise yardım etmek zorunda

ABD Başkanı Donald Trump, şifreli telefonlara erişim sağlanması konusunda Apple’ın polisle işbirliği yapmak zorunda olduğunu savundu.

Donald Trump, ABD’de güvenlik güçleriyle Apple arasında yaşanan şifreli telefonlara erişim krizine dahil oldu. Trump, şirketin ‘yardım etmek zorunda olduğunu’ söyledi.

İsviçre'nin Davos kasabasında 50.’si düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında CNBC’ye konuşan Trump, “Tartışmanın iki tarafını da anlıyorum. Ancak dışarıdaki bazı kötü insanları bulmaya başlamalıyız ki bu da Apple ile yapabileceğimiz bir şey. Bence bu önemli” dedi.

Apple’ın ‘çok sayıda suçluya ve suçlu zihinlere ulaşacak anahtarlara sahip olduğunu’ savunan Trump, “Uyuşturucu baronlarıyla uğraşıyorsunuz, teröristlerle uğraşıyorsunuz ve eğer katillerle uğraşıyorsanız umurumda değil. Ne olup bittiğini ortaya çıkarmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Florida saldırısıyla tekrar alevlendi

Apple’ın 2014’te telefonlara şifreleme sistemi getirmesi, dijital verilere erişim isteyen FBI ile arasında tartışmalara neden olmuş, FBI Apple’ı ‘suçlulara güvenli bir alan açmakla’ eleştirmişti.

Anlaşmazlık, geçen yıl aralık ayında Florida’daki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne düzenlenen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla tekrar gündeme geldi. ABD’li yetkililer saldırıyı ‘terör eylemi’ olarak niteledi.

Adalet Bakanı William Barr, saldırgana ait telefonun şifresini kırmak için yardım istediklerini ancak Apple'ın kendilerine ‘anlamlı bir yardımda’ bulunmadığını açıkladı.

Şirketin, iCloud için uçtan uca şifreleme planları 'KeyDrop' ve 'Plesio' sistemlerinden iki yıl önce vazgeçtiğini hatırlatan uzmanlar, bunun FBI baskısı sonucu olduğunu iddia etmişti. Apple, 'mahremiyet' gerekçesiyle ekran kilitlerini açmamayı savunuyor.