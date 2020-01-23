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20:14 23 Ocak 2020
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    Davos'ta Donald Trump-Neçirvan Barzani görüşmesi

    Barzani ile görüşen Trump, Iraklı Kürtlerle Suriyeli Kürtleri karıştırdı

    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ABD
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    ABD Başkanı, Davos'ta görüştüğü Iraklı Kürt lidere zıt pozisyondaki Suriyeli Kürtleri sürekli övdü. Beyaz Saray da Trump'ın Irak Cumhurbaşkanı ile görüşmesini 'İran Cumhurbaşkanı ile biraraya geldi' diye duyurdu.

    Iraklı Kürt bir gazeteciye "Bay Kürt" diye hitap etmesinden "Kürtler 2. Dünya Savaşı'nda, Normandiya Çıkarması’nda bize yardım etmediler" demesine pek çok incisi bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesini de boş geçmedi. 

    Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Barzani ile biraraya gelen Trump, birçok açıdan zıt pozisyondaki Iraklı Kürtlerle Suriyeli Kürtleri birbirine karıştırdığını belli etti.

    ABD Başkanı, Iraklı Kürt lidere, "Bildiğiniz gibi sınırdan bakacak olursak Suriye'yi terk ettik ve bu, Türkiye ile harika işledi. Bunun mümkün olabileceğini düşünenlerin bile sandığından çok daha iyi işledi. Sözde güvenli bölgeye sahip oldular ve ben de orayı elden geldiğince güvenli tutma çabanızı takdir ediyorum" dedi.

    Trump, Suriye'deki ABD askerlerini petrol bölgelerine yeniden konuşlandırmasına atıfla şöyle devam etti:

    "Bildiğiniz gibi, çok önemli bir husus, biz petrole sahibiz ve petrol için askerleri bıraktık, çünkü petrolü biz alıyoruz ve bu konuda çalışıyoruz. Ve petrolü çok güzel güvenliğe aldık. Aynı zamanda binlerce IŞİD'li esirimiz var. Halifeliğin yüzde 100'ünü ele geçirdik. Ve bu, çok ilginç bir bölge."

    Trump'ın ABD askerleri çekmek için Ankara'nın Barış Pınarı Harekatı'na yeşil ışık yakmasını müteakip, Türkiye-Suriye sınırında Suriyeli Kürtlerin çekildiği bölgenin güvenli bölgeye dönüştürülmesi planları gündeme geldi. Ama bu projeye IKBY dahil değil.

    Suriyeli Kürtlerin PYD/YPG'sini PKK’nın uzantısı gören ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri (DSG) gibi örgütlerin 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini isteyen Ankara, diğer yandan IKBY ile iyi ilişkiler yürütüyor.  

    'DSG Komutanı ile mi karıştırdı?'

    Trump, Barzani ile görüşmesinde, IŞİD'le savaş koalisyonuna katıldıkları ve binlerce IŞİD esirini gözaltında tuttukları için de Kürtlere teşekkür etti. Yine muhtemelen Suriye'de yakalanan yabancı savaşçılarla ailelerini kamplarda tutan DSG'yi kast ediyordu. 

    Sözleri, bazı sosyal medya kullanıcılarında Barzani ile DSG Komutanı Mazlum Kobani'yi birbirine karıştırdığı şüphesini uyandırdı.

    Trump daha önce Kobani'ye teşekkür eden bir tweet atıp "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz izin teşekkür ederim General Mazlum. Lütfen içten dileklerimi Kürt halkına iletin. En yakın zamanda görüşmek için sabırsızlanıyorum" demişti.

    ABD Başkanı'nın Eylül 2018'de BM Genel Kurulu'nda düzenlediği basın toplantısında "Bay Kürt" diye hitap ettiği Iraklı Kürt gazeteci Rahim Raşidi, o dönemde Kürt kimliğini vurguladığı için lakabını beğendiğini söylemişti, bir yıl sonra ise Trump'ı Ankara'nın Barış Pınarı Harekatı'na yeşil ışık yakıp ABD askerlerini çekerek Kürtlere ihanet etmekle suçlamıştı. 

    Davos gafları, Trump'ın Iraklı Kürtlerle Suriyeli Kürtler arasında ayrım gütmemesiyle sınırlı kalmadı.

    Trump'ın emrini verdiği 3 Ocak'taki Kasım Süleymani suikastıyla ABD-İran savaşının eşiğine gelinmişken, Beyaz Saray'ın resmi YouTube kanalı ABD Başkanı İran Cumhurbaşkanı ile görüşmüş gibi anons geçti. 

    ABD ile İran arasında 1980'den beri diplomatik ilişki olmamasına rağmen "Başkan Trump İran Cumhurbaşkanı ile ikili görüşmeye katıldı" duyurusu geçilmesi hayretle karşılandı. fotoğrafa bakanlar ABD Başkanı'nın Davos'ta görüştüğü liderin Irak Cumhurbaşkanı Berham Salihi olduğunu anlarken, daha sonra bu duyuru silinerek düzeltildi. 

     

     

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