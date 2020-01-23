'ABD askerlerini korumak için Irak'ta Patriot sistemleri konuşlandırmayı planlıyor'

Fox News'in ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Washington, İran'ın saldırdığı Amerikan üssüne Patriot sistemleri konuşlandırmayı planlıyor.

Kaynağa göre, 'Irak'taki ABD'li askerlerin korunması için muhtemelen Patriot sistemleri kurulacak.'

Haberde, ABD'li askerlerin füze savunma kompleksleri bulunmadığı için İran'ın füzelerini önleme girişiminde bulunmadığı ifade edildi.

Fox News'e konuşan üst düzey Pentagon yetkilileri, İran tarafından füze saldırısı düzenlenmesinin düşük ihtimal görüldüğünü belirterek, bundan dolayı şimdiye kadar Irak'a Patriot sistemleri konuşlandırılmadığının altını çizdi.