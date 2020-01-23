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22:33 23 Ocak 2020
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    Brian Hook bir basın toplantısında

    ABD Özel Temsilcisi: Aynı yoldan yürürse halefinin sonu Kasım Süleymani gibi olur

    © REUTERS / Simon Dawson
    ABD
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    Suudi gazetesi Şarkul Avsat'a konuşan ABD'nin İran Özel Temsilcisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kaani için "Amerikalıları öldüren selefi Süleymani’nin izinden giderse aynı akıbete uğrar" dedi. Hook, Tahran'a BM silah yasağının ekimde kaldırılmasından evvel İran nükleer anlaşmasını geçersiz kılma hedefini açıkladı.

    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye 3 Ocak'ta suikast düzenleyerek küresel çapta 3. Dünya Savaşı endişesi yaratan ABD Başkanı Donald Trump'tan bu kez İran Özel Temsilcisi atadığı Brian Hook aracılığıyla tehdit geldi.

    Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılan ABD heyetinde bulunan ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook, Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuştu.

    Hook, eski Başkan Barack Obama'nın imzaladığı, Trump'ın çekildiği İran'la nükleer anlaşma yerine 'Trump Anlaşması' istediklerini, bu yolda Britanya, Fransa ve Almanya'nın nükleer anlaşmayla ilgili İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı devreye sokma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 

    "İran'la nükleer anlaşma 5. yılına giriyor, yani İran'ın silah ihracatı yasağı Ekim 2020'de kaldırılabilir. Bunu önlemek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) harekete geçilecek mi" sorusu üzerine ABD Özel Temsilcisi şunları söyledi:

    "Aslında bu müşterek bir sorun. Terörizm destekçiliğinin başını çeken ülke, 9 ay içinde BM silah yasağının kaldırılması fırsatını elde edecek. Bu, ancak nükleer anlaşmanın çökmesi ya da BM Güvenlik Konseyi'nin bu yasağı yenileyecek bir karar almasıyla önlenebilir. Önce hangisinin gerçekleşeceğini kestirmek zor, ancak BMGK’nin ekim ayından önce hareket etmesi gerekiyor."

    "Bu anlaşmanın imzalanmasının 5. yılında BM silah ambargosunun kaldırılacak olması, nükleer anlaşmanın en belirgin eksiklerinden. Bunun iyi bir fikir olduğu kimin aklına gelmiş bilmiyorum… Belki de bu süre zarfında Tahran'da ılımlıların iktidara geleceği düşünüldü. Ancak bu çok saçma, çünkü İran rejimi zaten kendi içinde ılımlı değil. Asıl sorumlu Yüksek Lider (dini lider Ayetullah Ali Hamaney), bu yüzden ona böyle diyorlar. Asıl ılımlı olmayan bu kişi ve kararları veren de o. Dolayısıyla, İran rejimini eylemlerine göre değerlendiriyoruz, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in sözlerine göre değil."

    Hook, bundan sonra İran'la yapılabilecek olası 'Trump Anlaşması'nın' dört temele dayanacağından söz etti:

    "1) Tahran’ın uranyum zenginleştirmesini önlemek, 2) balistik füze denemelerine son vermek, 3) bölgesel vekillerini finanse edip silahla donatmasını durdurmak, 4) rehin alma politikasını sonlandırmak."

    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün yeni Komutanı İsmail Kaani hakkındaki görüşleri sorulduğunda, ABD Özel Temsilcisi şöyle konuştu:

    "Şayet Kaani de Amerikalıları öldürme yolunda bir strateji izlerse o da selefiyle aynı sonu yaşayacak. Başkan Trump, ABD vatandaşları ya da varlıklarına bir zarar geldiği taktirde sağlam bir yanıtla karşılık verileceğini yıllardır söylüyor. Zaten buna hepimiz şahit olduk... İran rejiminin ABD’ye saldırıp öylece kaçamayacağını artık anladığı düşüncesindeyim. ABD vatandaşları ya da varlıklarına yönelik bölgede gerçekleştirilen herhangi bir saldırıdan rejimi ve vekillerini sorumlu tutacağız."

    İran'a azami baskı kampanyası ve diplomatik girişimler yetersiz kalırsa rejim değişikliği seçeneğine başvurulup başvurulmayacağı sorusuna "İran rejim, 40 yıllık tarihi boyunca finansal anlamda boyunca hiç bu kadar zayıf olmamış, hiç bu kadar iç siyasi baskı altında kalmamıştı. Bunlar ABD Başkanı’nın İran’a yönelik politikalarının bir sonucu" karşılığını veren Hook, Trump yönetiminin destek açıklamalarının İranlı protestocularca memnuniyetle karşılanıp karşılanmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:

    "Evet memnuniyetle karşıladıklarını biliyoruz. Trump’ın Twitter’daki Farsça açıklaması, rekor beğeni elde etti."

    "Kasım ayında düzenlenen protestolara baktığımızda, 'Amerika’ya ölüm' yazılı bayrakları yırtan cesur İranlı kadınları, Yüksek Lider’in ve Kasım Süleymani’nin fotoğraflarını yakan cesur protestocuları görüyoruz. Uluslararası medyanın İran halkının gerçek inançlarını nakletmek konusunda iyi iş çıkarmadığını düşünüyorum. Zira İranlılar bu rejimden nefret ediyor; ABD’yi ise seviyor. İran ve ABD’yi ortak olarak görmek istiyorlar. Aslında İran ve ABD halkları çok şey paylaşıyordu, ancak bu rejim bizi 40 yıldır ayrı tutuyor..."

    "Biz İran halkını desteklemeye devam edeceğiz ve peşimizden gelen daha fazla ülke görmek istiyoruz."

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