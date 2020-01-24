Amazon'un kurucusunun telefonuna kendini yok eden yazılım yüklenmiş olabileceği iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Amazon Üst Yöneticisi ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos'un telefonunu hacklediği iddialarına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Associated Press’in (AP) haberinde, eski Obama yönetimi Ulusal Güvenlik Konseyi siber güvenlik yetkilisi Anthony Ferrante’ye ait özel siber güvenlik şirketi FTI Consulting'in Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un telefonunda yaptığı incelemelerin yetersiz olduğu görüşüne yer verildi.

Vice News Motherboard haber portalının ulaştığı FTI Consulting'in adli (forensic) raporuna göre, araştırmacıların Bezos’un telefonunda herhangi kötü amaçlı bir yazılıma veya telefonunun casus yazılım komut sunucularıyla gizlice iletişim kurduğuna dair herhangi bir nihai kanıta ulaşamadığı öne sürüldü.

Haberde, görüşlerine yer verilen siber güvenlik uzmanları, üst düzey bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımlarını genellikle kök dosya sistemine gizlediklerine dikkati çekerek, FTI Consulting'i, telefonun bu alanını yeterince inceleyememiş olmakla eleştirdi.

FTI Consulting'den yapılan açıklamada, müşterilere yönelik tüm çalışmaların gizli olduğu belirtildi.

Kendini yok eden casus yazılımlar

Haberde, iPhone güvenlik uzmanı Guardian Güvenlik Firewall CEO'su Will Strafach, FTI Consulting araştırmacılarının kök dosya sistemini tamamen incelememelerinin kapsamlı bir adli rapor hazırlamadıkları anlamına geleceğini savundu.

Strafach, seçkin hackerların, hassas verileri komut sunucularına gizlice gönderdikten sonra kendini silen kötü amaçlı casus yazılımlar oluşturabileceklerini vurgulayarak, "Ne yaptığını bilen herkes, istediği verileri aldıktan sonra kendini yok edip, ardında hiçbir iz ve kanıt bırakmayan yazılım yapabilir" yorumunu yaptı.

Haberde, İsrailli bilgisayar korsan şirketi NSO Group tarafından yapılan Pegasus adlı gelişmiş mobil casus yazılımların, tespit edilmeden çalışacak şekilde tasarlandığına vurgu yapılarak, Bezos’un telefonunun hacklendiği aynı haftalar içinde Suudi Arabistan hakkında Pegasus'u muhaliflere ve insan hakları aktivistlerine karşı kullandığı yönünde haberler çıktığına işaret edildi.

İsrailli NSO Group ise teknolojisinin Bezos’un telefon hackinde kullanıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Başka önemli isimler de hacklenme riski altında

Öte yandan, kamuoyunda öne çıkan diğer isimlerin de Bezos benzeri hacklenme riski altında olduğu öne sürülerek, Veliaht Prens'in ABD ziyareti sırasında çok sayıda ABD’li eğlence uzmanı, teknoloji yöneticisi ve spor takımı sahibiyle toplantılara katıldığı hatırlatıldı.

İsmini açıklamak istemeyen Trump yönetiminde üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in de Muhammed bin Selman ile WhatsApp aracılığıyla iletişim kurduğunun altını çizdi.

ABD Adalet Bakanlığı üst düzey yetkilisi Adam S. Hickey'in iddialara yönelik federal inceleme başlatılıp başlatılmayacağı konusunda yorum yapmadığı belirtilirken, haberde, Trump’ın Suudi hükümetinin ABD’den silah alımı nedeniyle Kaşıkçı cinayeti konusunda Veliaht Prensi kınamadaki isteksizliğine de dikkat çekildi.