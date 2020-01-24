ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun salı günkü ziyaretinden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını duyuracak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun haftaya salı günü Washington'a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan Ortadoğu barış planını yayınlayacağını duyurdu.

Batı Şeria merkezli Filistin yönetiminin, ilk başta sözgelimi plana olumsuz tepki verebileceğini söyleyen Trump, ancak yine de bunun Filistin halkına fayda sağlayacak 'büyük bir plan' olduğunu kaydetti.

Trump, "Bu harika, gerçekten işe yarayacak bir plan" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin Filistin tarafıyla kısa görüşmeler gerçekleştirdiği bilgisini veren Trump, onlarla tekrar 'belli bir süre içinde' konuşmayı planladığını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve rakibi, Mavi Beyaz İttifakı lideri ve ülkenin eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, önümüzdeki hafta salı günü 'ABD ve İsrail'in ortak bölgesel ve ulusal güvenlik çıkarlarını' Trump yönetimiyle görüşmek üzere Washington'a gidecek.

Haaretz gazetesine göre, ABD'nin uzun zamandır açıklanması beklenen 'barış planı', İsrail'in Batı Şeria'da yer alan İsrail yerleşimleri üzerindeki egemenliğini tesis etmesini öngörüyor.

Kasım 2019'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, anlaşmada İsrail'e ilhak edilecek yerleşim birimlerini artık 'yasadışı olarak görmediklerini' açıklamıştı.

Times of Israel'in aktardığına göre de, 'Yüzyılın Anlaşması' İsrail'in Kudüs'teki hakimiyetini tesis etmeyecek ve Filistinli mültecilerin ülkeye dönüşü konusunda kayda değer bir ilerleme sağlanmasına yardımcı olmayacak.

Başbakan Netanyahu, Mart 2020 seçimlerinde tekrar seçilmesi durumunda Ürdün Vadisi'ne ilhak etme sözü vermişti.