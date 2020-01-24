ABD'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi

Illinois Halk Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamada, 60 yaşlarında Chicagolu bir kadında koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Chicago'daki bir hastanede karantina altında tutulan hastanın, Aralık 2019'da salgının başladığı Çin’in Vuhan kentine gittiği ve 13 Ocak'ta da Chicago’ya döndüğü belirtildi.

Yetkililer, bu kişinin seyahat ederken semptom taşımadığı için virüsü yaydığını düşünmediklerini aktardı.

Kuluçka süresinin iki hafta olabileceği belirtilen koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ABD’deki 22 eyalette 67 kişinin inceleme altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çin'deki salgında 26 kişi hayatını kaybetti

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaştığı tespit edilen yeni tip koronavirüsle bağlantılı dünya genelindeki 902 vakanın 887'si bu ülkede tespit edildi. Çin'deki ölü sayısı ise 26'ya yükseldi.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölüme yol açabiliyor.