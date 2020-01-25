Fars haber ajansına ‘yaptırım’ engeli

Fars haber ajansının Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, uluslararası operatörden alınan e-mail’de, engellemeye sebep olarak “ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) emri ve bu ajansın ‘kara listeye’ (SDN-list) alınması” gösterildi.

Ajans, '.ir' alan adlı sitenin çalışmaya devam ederken '.com' alan adlı sitenin halen kapalı olduğunu bildirdi.

ABD dün İran’la bağlantılı biri Çin diğeri İran vatandaşı olmak üzere 2 kişi ve petrol sektöründe faaliyet gösteren birkaç şirketi ‘kara listeye’ almıştı.