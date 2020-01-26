ABD Uzay Kuvvetleri’nin logosu alay konusu oldu: Star Trek'in logosunu mu çaldınız?

Trump'ın geçenlerde paylaştığı ABD Uzay Kuvvetleri'nin logosu, Twitter kullanıcılarının alay konusu oldu. Kimi kullanıcılar paylaşılan logoyu ‘Star Trek’ dizisindeki Birleşik Gezegenler Federasyonu’nun sembolüne benzetti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi emriyle kurulan ABD Uzay Kuvvetleri'nin logosunu Twitter'da paylaştı. Twitter kullanıcıları paylaşıma çeşitli şekillerde tepki verirken kimileri görseli ‘Star Trek’ dizisindeki Birleşik Gezegenler Federasyonu’nun sembolüne benzetti.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

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Trump’ın paylaşımında daire şeklindeki amblemin ortasında Dünya, arka plandaysa yıldızlar yer alıyor. Ön plandaysa etrafında yörünge görüntüsünün olduğu, yukarıya dönük ok ucunu andıran bir şekil görünüyor.

Paylaşımın altında yapılan yorumlarda çoğu kullanıcı logoda, ‘Star Trek’ dizisindeki Birleşik Gezegenler Federasyonu’nun sembolü ile benzerlikler buldu.

I've seen this symbol before somewhere... but where... pic.twitter.com/cpB158ielI — Windthin ~ Rebel Scum & Snark Jedi🇵🇷🏳️‍🌈🌊❄️ (@windthin) January 24, 2020

​Dizideki amblemi paylaşan @windthin adlı kullanıcı, “Bu sembolü bir yerlerde görmüştüm. Ama nerede” diye iğneledi.

lol did you just rip off Star Trek? — Eugene Gu, MD (@eugenegu) January 24, 2020

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@eugenegu ise, “LOL, Star Trek'in logosunu mu çaldınız” diye tepki verdi.

I feel like there is a trademark violation in here somewhere — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) January 24, 2020

​@AdamParkhomenko, “Buralarda bir yerde marka hakları ihlal edilmiş görünüyor” ifadelerini paylaştı.

It looks like you'll be hearing from Star Trek's lawyers. — Nick Jack Pappas (@Pappiness) January 24, 2020

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@Pappiness adlı kullanıcı ise, “Star Trek'in avukatlarının kısa süre içinde sizinle irtibat kuracağa benziyor” diye şakalaştı.