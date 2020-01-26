İtalya ve ABD'den Elazığ depremi için Türkiye'ye taziye

İtalya ve ABD'den Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları gönderildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun dün akşam Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında Türk mevkidaşına, İtalya'nın taziyelerini ve desteğini belirttiği kaydedildi.

Il Ministro @luigidimaio ha espresso al suo omologo @MevlutCavusoglu il cordoglio e la vicinanza dell'Italia al popolo turco, dopo il tragico #terremoto di ieri sera. "Ci stringiamo alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro colpiti dal sisma." 🇮🇹🇹🇷 — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) January 25, 2020

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ABD Dışişleri Bakanlığı da deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Korkunç depremin ardından düşüncemiz Türkiye'deki dostlarımız ve müttefiklerimizle. Bu trajedide sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Our thoughts are with our friends and Allies in #Turkey following the terrible earthquake, and we share our deep condolences with all who lost loved ones to this tragedy. https://t.co/17npJASKEE — Department of State (@StateDept) January 25, 2020

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