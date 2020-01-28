ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına 'koronavirüs' uyarısı

ABD yönetimi, Çin'e seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına, bu ülkede yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle seyahatlerini gözden geçirmeleri ve virüsün kaynağı olan Hubey eyaletine seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.