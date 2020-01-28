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11:17 28 Ocak 2020
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    Donald Trump, John Bolton

    Bolton'ın kitabından yeni bölüm: Trump'ın Çin ve Türk liderlere 'lütufta' bulunduğundan endişeleniyormuş

    © REUTERS /
    ABD
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    Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yakında piyasaya çıkması beklenen kitabında bu kez de ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye ve Çin liderleriyle yaptığı görüşmelerde onlara ‘kişisel lütuflarda’ bulunduğundan endişelendiğini yazdığı öne sürüldü. İddiaya göre Bolton bu rahatsızlığını Adalet Bakanı Barr ile paylaştı.

    Geçtiğimiz yıl eylül ayında Beyaz Saray’daki görevinden ayrılan ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kısa süre sonra piyasaya sürülmesi beklenen kitabının basına sızan taslağı yankı yaratmaya devam ediyor.

    New York Times (NYT) gazetesi tarafından yayımlanan yeni bir pasaja göre 2019 yılında Adalet Bakanı William Barr ile özel bir görüşme yapan Bolton, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan temaslarından ‘rahatsızlık’ duyduğunu aktardı. Bolton ayrıca, Trump’ın bilfiil bu liderlere ‘kişisel lütuflarda’ bulunduğuna dair endişeleri olduğunu da iletti.

    Bolton’ın Erdoğan ve Şi için ‘otokratik liderler’ tanımı yaptığı belirtildi.

    'Devam eden soruşturmaları etkiler' endişesi

    Donald Trump, John Bolton
    © AP Photo /
    Trump'tan Bolton için 'O beni engelliyordu' yorumu
    NYT’nin aktardığına göre William Barr, Bolton’a yanıt olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye ve Çin’deki bazı firmalara karşı açılmış olan soruşturmaları işaret etti.

    Barr, bağımsız olması gereken bu soruşturmalar üzerinde Donald Trump’ın nüfuzunu kötüye kullanabileceğine dair bir etki bırakıp bırakmadığına dair endişe duyduğunu belirtti. Barr’ın argümanını güçlendirmek için, Trump’ın Erdoğan ve Şi ile yaptığı görüşmeleri anlattığı aktarıldı.

    'Trump ile Şi görüştü, yaptırımlar kalktı'

    NYT’ye bu konuşmalardan biri Çinli Telekom devi ZTE ile ilgiliydi. Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerle ile iş yaprak ABD yaptırımlarını ihlal etmekten 2017 yılında suçlu bulunan şirket ağır para cezası ödemeyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak bir yıl sonra danışmanlarının ve bazı Cumhuriyetçi senatörlerin itirazlarını gerekçe gösteren Trump yaptırımları kaldırmıştı.

    Halkbank ricası

    Wiiliam Barr’ın işaret ettiği bir diğer görüşme ise Trump’ın 2018 yılında Erdoğan ile devam eden Halkbank soruşturmasına ilişkin konuşmasıydı.

    Halk Bankası - Halkbank
    © AA /
    WSJ: Ankara'nın 'Brunson'ın özgürlüğü karşılığı Halkbank'a milyarlarca dolarlık ceza geri çekilsin' teklifini Trump reddetti
    Halkbank, o dönemde İran'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından soruşturuluyordu. Ancak NYT’ye göre Erdoğan Trump’tan şahsi bir ricada bulundu ve yetkisini kullanarak bankaya karşı getirilecek ek yaptırımları durdurmasını istedi.

    Taraflardan yalanlama geldi

    Haberin yayımlanması üzerine bir açıklama yapan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Kerri Kupec, ‘kişisel lütuflar’ ya da ‘nüfuzunu kötüye kullanmaya’ dair bir konuşma olmadığı veya William Barr’ın ‘dünya liderleriyle uygunsuz görüşmelere’ dair bir söylemde bulunmadığını belirtti. Kupec, “Bay Bolton'un yazdığı şey buysa, Başsavcı Barr'a kendi mevcut görüşlerini atfettiği anlaşılıyor ki Barr bu görüşlerle hem fikir değil” dedi.

    John Bolton ve kitabının yayıncısı tarafından yapılan açıklamada ise, taslağın NYT ile paylaşılmadığı belirtildi.

    Taslağın bir ay kadar önce Beyaz Saray ile paylaşıldığı, bunu gören kaynakların basına sızdırdığı belirtiliyor.

    İlk ifşaat Ukrayna hakkındaydı

    John Bolton’un kitabıyla ilgili daha önce basına yansıyan bir iddia da, Trump'ı Senato'da görülen azil davasında zora sokacak nitelikteydi. Buna göre Trump’ın Ukraynalı yetkililer Demokrat rakibi Joe Biden'a soruşturma açana kadar Ukrayna'ya askeri yardımları (391 milyon dolarlık) durdurmayı istediğini söylediği öne sürülüyordu.

    'Olayın Olduğu Yer' (The Room Where It Happened) adlı kitabın 17 Mart'ta yayınlanacağı belirtiliyor.

    Etiketler:
    ZTE, Yaptırımlar, Yaptırım, New York Times, Kitap, Endişe, Görüşme, Halkbank, Şi Cinping, Recep Tayyip Erdoğan, Çin, Türkiye, ABD, Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, John Bolton, William Barr
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