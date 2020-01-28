Bloomberg, Trump'la son konuşmasını anlattı: 'Senden daha zeki insanları işe al’ dedim, ‘Hiç yok ki’ diye cevap verdi

ABD başkanlık yarışına hızlı bir giriş yapan milyarder iş insanı Michael R. Bloomberg, potansiyel rakibi Donald Trump’la yıllar önceki son konuşmasında ona ne tavsiye ettiğini anlattı: “Bana ne yapması gerektiğini sordu. Ben, ‘Kendinden daha zeki insanları işe al’ dedim ve o, ‘Hiç yok ki’ dedi”.

ABD’de 2020 başkanlık yarışının multimilyarder adayı iş insanı Michael R. Bloomberg, potansiyel rakibi, mevcut ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son konuşmanın detaylarını gazetecilere anlattı.

Bloomberg, Trump’la en son, başkan seçildiği Kasım 2016’dan resmen koltuğa oturduğu ocak ayına kadar geçen sürenin ‘ortalarında bir ara’ konuştuklarını söyledi. Ancak Bloomberg, Trump’ın telefon numarasını yazmayı umursamadığını vurguladı.

Buna rağmen Trump’ın kendisinden bir telefon beklediğini ve bunu da ima ettiğini savunan Bloomberg, konuşmanın içeriğini şöyle anlattı; “Aramazdı. Onu aramak zorunda kaldım. Seçilmiş başkandı ve hoş bir sohbetimiz oldu. Bana ne yapması gerektiğini sordu. Ben, ‘Kendinden daha zeki insanları işe al’ dedim ve o, ‘Hiç yok ki’ dedi.”

Michael Bloomberg on President Trump:



"The last time I talked to him ... I had to call him, and he was president-elect, so sure. And we had a pleasant conversation. He asked what he should do. I said, 'hire people smarter than you,' and he said, 'there aren't any.'" pic.twitter.com/nX5pyJh9oQ — NBC Politics (@NBCPolitics) January 28, 2020

'Bundan daha kibar olamazdı'

Bloomberg, “Dedim ki, ‘Bak bu alanların her biri hakkında bilgisi olan insanları bulmalısın’; savunma, ticaret ve finans ve (Trump’ın) hiçbir şey bilmediği bütün o şeyler hakkında. Bu konuda bir şeyler bildiğini söyledi. Ama ben de iyi insanları bulur ve onları iyi yönlendirebilirse düzgün bir yönetimi olabileceğini anlattım. ‘Çok teşekkür ederim’ dedi. Hatırladığım kadarıyla bundan daha kibar olamazdı. Bana şahsi cep telefonu numarasını verdi ki onu yazmak için uğraşmadım” dedi.

Bloomberg, bu konuşmadan sonra iletişim kurmadıklarını belirtti.

Servetini ortaya koydu

Demokrat başkan aday adayları arasında en favori beş isimden biri olarak gösterilen 77 yaşındaki Michael Bloomberg, seçim kampanyasını Donald Trump’ın bozguna uğratılıp Beyaz Saray’dan uzaklaştırılması fikri üzerine kuruyor. Amerika'nın en zengin 8. kişisi olan Bloomberg, daha önce ‘Trump'tan kurtulmak için tüm parasını harcadığını’ da söylemişti.

Üst üste üç kez New York belediye başkanlığına seçilen Bloomberg, Demokrat Parti içindeki yarışa rakiplerinden aylar sonra, ancak kasım ayının sonunda katılmıştı.

Potansiyel rakipler Bloomberg ile Trump sık sık söz düellosuna giriyor. Bloomberg, Trump için ‘ulusun varlığına tehdit’ derken, Trump ise kendisini ‘Mini Mike’ olarak çağırıyor.