Trump'tan 'Yüzyılın Anlaşması': 'Filistinli mülteciler müstakbel Filistin devletine geri dönmeli'

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yüzyılın Anlaşması' dediği Ortadoğu Barış Planı'nı açıklıyor. Açıklama öncesi planla ilgili ilk bilgiler Reuters'den geldi: İki devletli çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması, Filistinli mültecilerin İsrail'e değil, müstakbel Filistin devletine geri dönmesi...

Trump şöyle konuştu:

* İsrail dünyanın üzerindeki bir ışıktır. Tarihteki karanlık çağların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.

* Mahmud Abbas'la Beytüllahim'de biraraya geldim, daha iyi bir hayat, potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündüm.

* Dönüşte çözüm için çalışmaya karar verdim.

* Bu barış vizyonumuz geçmiştekilerden farklıdır, gerçekliğe dayanan 80 sayfalık planımız tarihe geçmiştir.

* Gerçekçi iki devletli çözüm ile Filistinin İsrial'in güvenliğine tehdidi azaltılacaktır.

* İsrail ilk kez harita açıklanmasına izin verdi, bu cesur adım için Başbakan Netanyahu'ya teşekkür ediyorum.

* Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız.

* Gelecekteki Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır.

* Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti kalacaktır.

* İsrail için çok şey yaptım, en önemlisi korkunç ve berbat İran nükleer anlaşmasından çekilmek.

* Filistin için de çok iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Filistinliler için de çok şey yapmam lazım, yoksa adil olmazdı.

* Bir daha bu kadar iyi bir ekip göremeyecekler, hepsi çok iyi anlaşma yapıcılar, karşı tarafın da iyi olmasını istiyorlar.

* Bu harita filistin'i iki katına çıkaracak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinde ABD büyükelçilik açacak.

* Filistin halkına sonunda refah ve mutluluk gelecek, dış yardım olmaksızın kendi başlarının çaresine bakacaklar, çok başarılı bir halk kendileri.