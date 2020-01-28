Trump'tan 'Yüzyılın Anlaşması': 'Filistinli mülteciler müstakbel Filistin devletine geri dönmeli'

Trump şöyle konuştu:
* İsrail dünyanın üzerindeki bir ışıktır. Tarihteki karanlık çağların tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz.
* Mahmud Abbas'la Beytüllahim'de biraraya geldim, daha iyi bir hayat, potansiyellerini gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündüm.
* Dönüşte çözüm için çalışmaya karar verdim.
* Bu barış vizyonumuz geçmiştekilerden farklıdır, gerçekliğe dayanan 80 sayfalık planımız tarihe geçmiştir.
* Gerçekçi iki devletli çözüm ile Filistinin İsrial'in güvenliğine tehdidi azaltılacaktır.
* İsrail ilk kez harita açıklanmasına izin verdi, bu cesur adım için Başbakan Netanyahu'ya teşekkür ediyorum.
* Detaylı net bir harita için komisyon kuracağız.
* Gelecekteki Filistin devleti kurulmasının şartları arasında terörü reddetmesi vardır.
* Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti kalacaktır.
* İsrail için çok şey yaptım, en önemlisi korkunç ve berbat İran nükleer anlaşmasından çekilmek.
* Filistin için de çok iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Filistinliler için de çok şey yapmam lazım, yoksa adil olmazdı.
* Bir daha bu kadar iyi bir ekip göremeyecekler, hepsi çok iyi anlaşma yapıcılar, karşı tarafın da iyi olmasını istiyorlar.
* Bu harita filistin'i iki katına çıkaracak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinde ABD büyükelçilik açacak.
* Filistin halkına sonunda refah ve mutluluk gelecek, dış yardım olmaksızın kendi başlarının çaresine bakacaklar, çok başarılı bir halk kendileri.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)