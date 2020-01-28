'Ortadoğu Planı'nın açıklandığı toplantıya Türk gazeteciler alınmadı

Trump'ın Filistin'i dışlayarak oluşturup 'Yüzyılın Anlaşması' adını taktığı planını Netanyahu ile birlikte takdim ettiği basın toplantısı için Türk gazetecilere akreditasyon verilmediği ortaya çıktı.

NTV'nin Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, Beyaz Saray'ın Türk gazetecilere ambargo uyguladığını belirterek "Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington’daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Türk gazetecilere ambargo uyguladı.



Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington’daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı.



Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi! — Hüseyin Günay (@huseyingunayDC) January 28, 2020

Günay,NTV canlı yayınında da Washington’da yerleşik olarak bulunan diğer yayın organlarının Anadolu Ajansı, TRT World, TRT1 ve TRT Haber kurumları olduğunu ve bu kurumlarda çalışan gazetecilere de akreditasyon verilmediğini söyledi.