Nikki Haley: Trump planının bir numaralı önceliği İsrail'in ulusal güvenliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' barış planını değerlendiren ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sözgelimi planın 'bir numaralı önceliğinin' 'İsrail'in ulusal güvenliği' olduğunu öne sürdü.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın kalıcı İsrail-Filistin barış planına ilişkin açıklamada bulundu.

Jerusalem Post'un haberine göre Tel Aviv'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Haley, planın bir numaralı önceliğinin 'İsrail'in ulusal güvenliği' olduğunu belirtti.

"Bu uygulanabilir bir plan. Barışı hak ediyorsunuz" diyen Haley, "Size (Trump'ın damadı ve danışmanı) Jared Kushner'in buna çok zaman ayırdığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kushner'in plana çok falz özen gösterdiğini kaydeden Haley, Ürdün gibi ülkelerin İsrail ile barış anlaşmalarını iptal etme tehlikesinin olmadığını savunarak şöyle devam etti:

"Umut etmenin sebebi: Evet Filistinliler masaya gelmeyeceklerini söylediler ancak Arap ülkeleri şayet Filistin'in tarafına geçmezse, daha önce sahip oldukları desteğe sahip olmadıklarını görebilirler. Arap ülkelerinin neler yaptığını izleyin. (Filistin Yönetimi) Sahip olduğunu düşündüğü desteğe sahip olmadığını fark ettiğinde, bence bir değişim görebiliriz."