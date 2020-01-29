ABD’de hava savaşında yapay zeka test edildi

Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ilk kez hava savaşı simülasyonunda yapay sinir ağını test etti.

Sanal yarışmaya Georgia Teknik Araştırma Enstitüsü çalışanları ile Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI ve SoarTech şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Tüm yarışmacılar kendi yapay sinir ağı algoritmasını oluşturdu. Bu algoritmalar sayesinde F-15C Eagle savaş uçaklarının sanal modelleri, DARPA’da geliştirilen RED yapay zeka sistemiyle hava savaşı yaptı. Sanal hava savaşları, nispeten kolay seviyelerde yapıldı.

Testlerin başarılı olduğu açıklanırken başka ayrıntılar verilmedi.

Etkinliğe katılan şirketler, savaş uçaklarını koruyacak insansız hava araçları için yapay zeka sisteminin geliştirilmesi ihalesi için mücadele ediyor.

Katılımcılara, profesyonel pilot yetiştirme sürecinin tüm aşamalarında etkinliğini sergileyecek eğitilebilen bir sinir ağı oluşturma görevi verildi.