Pentagon 'güncelledi': İran saldırısının ardından 'beyin travması' geçiren ABD askerlerinin sayısı 50

İran'ın geçen haftalarda Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine yanıt olarak Ayn el-Esad üssüne düzenlediği balistik füze saldırılarında 'beyin travması geçiren' ABD askerlerinin sayısı 50 olarak güncellendi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon), İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki Ayn el-Esad askeri üssüne Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak düzenlediği saldırıda yaralanan askerlere ilişkin açıklama geldi.

CNN'e konuşn Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, bugün itibariyle beyin travması teşhisi konan asker sayısının 50 olduğu bilgisini verdi.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, geçen haftaki açıklamasında 34 ABD'li askeri personelin saldırının ardından beyin travması geçirdiğini açıklamıştı.

Campbell, yaptığı açıklamada, "Bu 50 kişiden 31'i Irak'ta tedavi gördü ve bir önceki açıklamada teşhis konan askeri personellerden 15'i de dahil olmak üzere göreve geri döndü" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "18 askeri personel daha fazla değerlendirme ve tedavi için Almanya'ya nakledildi" diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından yaptığı açıklamada ölen ya da yaralanan Amerikan askeri olmadığını söylemişti.

Başkan Trump, askerlerden bazılarının yaralandığı konusundaki haberler üzerine "Sadece baş ağrıları var, ciddi bir şeyleri yok" ifadelerini kullanmıştı.