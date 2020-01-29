Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Kushner: İsrail ilk defa bir Filistin devletini kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, dün açıklanan 'kalıcı İsrail-Filistin barış planı’yla ilgili, “İsrail ilk defa bir Filistin devletini ve bir haritayı kabul etti, bu yüzden bu Filistin liderliği için harika bir fırsat" dedi.

Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' barış planını Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna değerlendiren Kushner, planın Filistinlilerin devlet sahibi olabilmeleri için ‘son şans’ olduğunu ifade etti.

Trump’s plan offers best chance for Palestinian state: Kushner https://t.co/f3fKSPC3dO pic.twitter.com/7btadkiFQh — Therese (@Th2shay) January 28, 2020

​Kushner, "İsrail ilk defa bir Filistin devletini ve bir haritayı kabul etti, bu yüzden bu Filistin liderliği için harika bir fırsat" diye konuştu.

'Yerleşimlerin 4 yıl boyunca büyümelerini sınırladık'

"Eğer Filistin liderliği gerçekten halkı için iyi bir fırsat yaratmak istiyorsa, planı takip etmek akıllıca olur" diyen Kushner, "Bu plan kapsamında yaptığımız şey, İsrail yerleşimlerinin dört yıl boyunca büyümesini sınırlamak oldu" diye ekledi.

Yerleşimler konusunda bir ilkin gerçekleştiğini vurgulayan Kushner, "Daha önce 4 yıllık bir dondurma hiç olmamıştı. İsrail bu yerleşimleri tanımamız karşılığında bunu kabul etti. Gerçek şu ki bu yerleşimler hiçbir zaman yıkılmayacak" dedi.

'İşe yarayacak tek harita bu'

"Haritanın gerçekliğini tanımak istiyoruz. Eğer iki devlet çözümü olacaksa, işe yarayacak tek haritanın bu olduğuna inanıyorum" diye konuşan başdanışman, ‘sınırların belirlemesinde bazı boşlukların’ olabileceğini söyledi.

Kushner, "Filistin Yönetimi'nin masaya gidip müzakere edeceğine yakınmayı tercih ediyor, bu da açıkçası devlet sahibi olmaya hazır olmadıklarını gösteriyor" diye konuştu.