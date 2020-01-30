ABD, ‘Kırım’ yaptırımını genişletti

ABD, Kırım’ın 2014 yılında Rusya topraklarına yeniden bağlanması sonrası uygulamaya koyduğu yaptırım listesine 8 Rus vatandaşı ile bir Rus şirketini daha ekledi.

ABD, Kırım nedeniyle 8 Rus vatandaşı ile bir Rus şirketine daha yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan belgeye göre, listeye alınan isimler şöyle:

Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, Kırım Başbakanı Yuriy Gotsanyuk, Sivastopol Nüfus Sicil Müdürü Vladimir Nemtsev, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Sivastopol Senatörü Yekateri Albatayeva, Sivastopol Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Sergey Danilenko ve yardımcısı Lidiya Basova, Merkez Seçim Komisyonu Sekreteri Yekaterina Pırkova ile Grand Service Express şirketinin CEO’su Aleksandr Ganov.

Yaptırım listesine ayrıca Grand Service Express şirketi dahil edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yaptırımın hiçbir şekilde faaliyetlerini etkilemeyeceğini, şirketin sadece Rusya pazarında çalıştığı kaydedildi.

Grand Service Express, Kırım’dan Rusya’nın farklı bölgelere çalışan trenlerin operatörü. Trenlerin yolu Kerç köprüsünden geçiyor.

Daha önce Avrupa Birliği (AB) de Kırım’da 2019 yılında yapılan parlamento seçimlerini gerekçe göstererek 7 Rus vatandaşına yaptırım kararı almıştı.

Kırım Başbakanı Yuriy Gotsanyuk, yaptırımların komik olduğunu belirterek, hiçbir zaman yurtdışına gitmeyi düşünmediğinin altını çizdi.