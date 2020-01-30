Trump'ın Ticaret Bakanı, Çin'de dizginlenemez şekilde can alan salgın için "ABD ekonomisine yarayacak" dedi

ABD'de Donald Trump'ın başkanlığının hüküm sürdüğü dönemde Çin'de patlak veren koronavirüs salgını piyasaları altüst ederken 'Çin'in ekonomisine zarar vermek için biyolojik saldırı yapılmış olabileceğine' dair komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Çin'de en az 170 can alıp 8000'den fazla insana bulaşan ve kontrol edilemezse tüm dünyada kitlesel ölümlere yol açabileceği korkusu yaratan salgın, Trump'ın Ticaret Bakanı tarafından ABD'nin hayrına olarak yorumlandı.

Fox News'a konuşan Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin'deki koronovirüs salgınının ABD ekonomisine yarayacağını söyledi.

"I don't want to talk about a victory lap" -- Secretary Wilbur Ross on a deadly pandemic https://t.co/EAJqCYuo3Y — Aaron Rupar (@atrupar) January 30, 2020

Sunucunun "Öldürücü virüsün Çin ekonomisini sekteye uğratacağını düşünüyor musunuz" sorusuna ilkin "Her Amerikalının kalbi koronavirüs kurbanları için atmalı, o yüzden çok makus ve kötücül bir hastalık üzerinden zafer kutlaması konuşması yapmak istemiyorum" karşılığını veren Ross, ardından şöyle devam etti:

"İş alemi tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirirken koronavirüsü değerlendirmek zorunda kalacak. Bu insanların hesaba katmak zorunda olduğu yeni bir risk etkeni. Dolayısıyla bunun istihdamın - bazısı ABD'ye bazısı Meksika'ya olmak üzere- Kuzey Amerika'ya geri dönmesine yardımcı olacağını düşünüyorum."

The Trump jobs plan according to Wilbur Ross: a deadly virus.#ThursdayThoughts pic.twitter.com/yk9Iz47OIL — Grant Stern (@grantstern) January 30, 2020

Böylece ABD Ticaret Bakanı, her gün yeni bir ülkeye sıçrayan Çin'deki koronavirüs salgınında olumlu yan bulan ilk kişi oldu.

Between naps, Secretary Wilbur Ross is always looking on the bright side of life. Turns out disease, death, & despair, by virtue of the coronavirus, have an upside, and will ultimately result in accelerated job growth in North America. Perspective, people. pic.twitter.com/M5YZHqInMw — Stephanie Kennedy (@WordswithSteph) January 30, 2020

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