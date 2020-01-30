ABD, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den diplomatlarını çekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de bulunan tüm diplomatik personellerini ve ailelerini çekme kararını aldığı bildirildi.

Axios sitesine konuşan bir bakanlık sözcüsü, kararın Pekin Büyükelçiliği ve Çengdu, Guanco, Şanghay ve Şenyang'da bulunan konsolosluklardaki tüm personeller için geçerli olduğunu kaydetti.

Yetkili, "Dışişleri Bakanlığı gerektiğinde Pekin Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukların ayrılma durumunu gözden geçirecek. ABD'nin Çin Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları, kaynaklar el verdiği ölçüde hizmet sunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Virüsün Avrupa ülkeleri Almanya ve Fransa'da görüldüğü de bildirilmişti.