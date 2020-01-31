ABD Dışişleri, Çin'e seyahat uyarısını en yüksek kademeye yükseltti: 'Çin'e gitmeyin'

ABD Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e seyahat uyarısını en yüksek seviye olan 4. kademeye yükseltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e seyahat uyarısını en yüksek seviye olan 4. kademeye çıkardı.

.@StateDept is increasing the #China Travel Advisory to Level 4 – Do Not Travel. This is due to the spread of the novel #coronavirus throughout China & the @WHO determination that the outbreak constitutes a Public Health Emergency of International Concern. https://t.co/BIIUdavoP0 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

​Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlk kez Vuhan'da ortaya çıkan yeni koronavirüs nedeniyle Çin'e seyahat etmeyin" ifadeleri yer aldı. Açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgın nedeniyle acil durum ilan etmesi hatırlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...