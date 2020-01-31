'Kötü koktukları' gerekçesiyle uçaktan indirilen Yahudi çift, ayrımcılık davası açtı

Yehuda Yosef Adler, eşi Jennie ve 19 aylık kızıyla 23 Ocak 2019 tarihinde Miami’den Detroit’e gitmek üzere Amerikan Havayolları’na ait bir uçağa bindi. Ancak uçuş görevlisi acil bir durum olduğunu ve uçaktan inmeleri gerektiğini söyledi.

Çiftin iddiasına göre uçaktan ayrıldıklarında kendilerine, kötü koktukları için pilotun isteği üzerine indirildikleri söylendi. Adler çifti, yaşadıkları olay karşısında sinirlendiklerini ve utandıklarını belirtti.

Bir yolcu bu sırada Yehuda Yosef Adler’in uçuş görevlisiyle olan tartışmasını videoya aldı. Görevlinin, “Dini gerekçelerle duş almadığınızı söylemiştiniz, değil mi?” sözlerine karşılık adler’in “Hayır, öyle bir şey söylemedim. Her gün duş alırım, bugün hepimiz duş aldık. Ben, bizi dini gerekçelerle uçaktan attığınızı söyledim” dediğini duyuldu.

Yehuda Yosef Adler’in daha önce pilottan kulaklık istediği, pilotun da kaba bir şekilde “Ücretsiz hiçbir şey sunmuyoruz” dediği de iddia edildi.

Şikayet dilekçesinde, “Adler ailesi ırklarını ve dinlerini, beyazlardan daha kirli, aşağı ve istenmeyen olarak görmeye zorlandı” ifadelerine yer verildi.

Ayrımcılık gerekçesiyle dava açan çift tazminat talep etti.

Şirket, talep yolculardan geldi' dedi

Amerikan Havayolları ise bir açıklama yaparak çiftin koku gerekçesiyle indirildiğini doğruladı ve bu talebin çok sayıda yolcu tarafından dile getirildiğini iddia etti.

Açıklamada, “Diğer yolcularımızın rahatı göz önünde bulundurularak bu karar verildi. Ekip üyelerimiz ailenin kalması için bir otel ayarladı ve ertesi sabah Detroit’e giden bir başka uçağa bindirdi. Takımımızın hiçbir üyesi bu hassas konuyu ele alırken çifti dinine göre değerlendirmedi” denildi.