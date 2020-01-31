ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Trump'ı Beyaz Saray'a tanrı getirdi, Yüzyılın Anlaşması kitabı mukaddes turizmine hizmet

Yüzyılın Anlaşması'nın açıklanmasının ardından bir Hristiyan kanalına konuşan ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, Trump'ı Beyaz Saray'a getirenin tanrı olduğunu söyledi, İsrail'in Filistin topraklarını ilhakını 'kitabı mukaddes turizmi için fırsat' diye savundu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Yüzyılın Anlaşması'nı açıklarken özel olarak teşekkür ettiği isimlerden olan ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, bunu 'hak ettiğini' gösteren açıklamalar yaptı. Trump'ı Beyaz Saray'a getirenin tanrı olduğunu söyleyen Friedman, İsrail'in Filistin topraklarını de facto ilhakını resmileştirme çabasını 'kitabı mukaddes turizmi için fırsat' diye savundu.

'Yüzyılın Anlaşması'ndan İsrail'in Kudüs'ü bölünmez başkenti yapmasının ve Batı Şeria'yı ilhak etmesinin resmileştirilmesi planı çıkmasının ardından, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Christian Broadcast Network'ün (Hıristyan Yayın Ağı) sorularını yanıtladı.

The Mideast Peace Plan and Saving the Biblical Heartland: Why Amb. Friedman Says Trump Is God's Man for This Moment https://t.co/OqGtBPoK0E — CBN News (@CBNNews) January 30, 2020

'Trump İsrail'i destekliyor, çünkü'

Babası hahamlık yapmış bir Yahudi olan Friedman, "Başkan'ın sizin için tanrı tarafından gönderildiğine mi inanıyorsunuz" sorusu üzerine, "Dünyayı tanrı yönetiyor, bu başkan için de geçerli" diyerek şöyle devam etti:

"Bence Başkan, kim haklı kim haksız, kim bütün olanaksızlıklara rağmen hayatta kalıyor, kim etrafı meydan okumalarla çevrili bir denizde demokrasi yaratıyor, bununla ilgili temel anlayışına uyduğu için İsrail'i destekliyor."

Tanrının insanları belli zamanlarda belli yerlere koyduğuna ve bunun da öyle bir zaman olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna "Bence tanrı kişileri belli zamanlarda bir yerlere koyuyor, her zaman koyuyor" karşılığını veren Friedman, "Ve Trump bunun Şekil 1 A örneği mi?" ısrarına "Kesinlikle öyle" yanıtını verdi.

NEW VIDEO: U.S. Ambassador to Israel David Friedman tells me that @realDonaldTrump has been put in the @WhiteHouse by God. “I think God puts people in places for certain times at all times...I believe that God runs the World so that would apply to the president...” @USAmbIsrael pic.twitter.com/bsmzZdLz8M — David Brody (@DavidBrodyCBN) January 30, 2020

'Onlar, İsrail'in en iyi dostları'

Trump'ın özel ve şirket avukatlığından elçiliğe terfi eden Friedman, ABD Başkanı'nın etrafını İsrail'in gündeminin destekçileriyle çevirdiğini dile getirirken, Trump'ın damadı ve başdanışmanı sıfatıyla emlak krallığından Yüzyılın Anlaşması'nın mimarlığına terfi eden Jared Kushner, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu 'İsrail'in en iyi dostları' diye niteleyerek ekledi:

"Ama hepsinin üzerinde Başkan gerçekten İsrail'n en iyi dostu olageldi."

Evanjelik etkisi

Kushner, Yahudi, Pence ve Pompeo da Hıristiyanlığın Ortadoğu'da Büyük İsrail'in kurulmasıyla İsa Mesih'in ineceğine inanan Evanjelik mezhebinden.

Evanjelik cemaatinin Yüzyılın Anlaşması'nın şekillendirilmesini nasıl etkilediği sorusu üzerine 'muazzam miktarda ortak yönleri olduğunu' söyleyen ABD'nin İsrail Büyükelçisi, "Onlar iman sahibi. İsrail topraklarının ilahiliğine inanıyorlar" dedi.

Friedman says he has an “enormous amount in common” with the Evangelical community. “They’re believers. They believe in the divinity of the land of Israel.”https://t.co/6p4VtFpn5B — Mairav Zonszein מרב זונשיין (@MairavZ) January 31, 2020

'Filistin toprakları içinde kalan kutsal mekanlara İsrail egemenliği gelecek'

Filistin toprakları içinde kalan Yahudi ve Hıristiyan kutsal mekanlarının 'tümden bakımsız bırakıldığını' iddia eden Friedman, İsrail'in bunlar üzerinde kontrol elde etmesine ABD'nin yardım edeceğini dile getirdi.

Bu bölgelerde Müslümanlar için kutsal mekanlar da bulunuyor.

"İsrail o topraklar üzerinde egemenlik temin edemedi. Planımız artık etmesini tasarlıyor" diye konuşan Friedman, "Kitabı mukaddesi açıp yaşama geri döndürmekten söz ediyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'li elçi Trump'ın planını 'dallanıp budaklanacak sağlam köklere sahip kitabı mukaddes turizmi açısından bir fırsat' diye niteledi.