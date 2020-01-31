Trump’ın Florida’daki rezidansına bir arazi aracı girmeye çalıştı: Silah sesleri duyuldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago'ya bir arazi aracının girmeye çalıştığı, güvenlik çalışanlarının arabaya ateş açtığı, iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Florida'daki yerel medyaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki Mar-a-Lago isimli kişisel tatil rezidansına siyah bir arazi aracıyla girilmeye çalışıldı. Yerel polisin müdahale ettiği olayda, silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

#BREAKING - Authorities reportedly responding to incident at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/I7e8mLPqTb — WSVN 7 News (@wsvn) January 31, 2020

​Rezidansın girişindeki güvenliği geçmeye çalışan araca ateş açıldığı, helikopterlerin de dahil olduğu kovalamacanın ardından iki şüphelinin yakalandığı bildirildi.

I’ve seen multiple FHP cars coming from Palm Beach Island heading west on Southern Blvd with lights and sirens activated. Ongoing investigation on the island with a heavy police presence near Mar-a-Lago. All we know is that PBSO is the lead agency investigating @WPTV pic.twitter.com/6EbxCbStu5 — Michelle Quesada (@M_Quesada) January 31, 2020

Trump 1985'ten beri sahibi olduğu rezidansa 'Güney'deki Beyaz Saray' adını verdiği ve genellikle haftasonlarını burada geçirdiği biliniyor.

ABD Başkanı'nın bugün ilerleyen saatlerde rezidansta olması bekleniyordu.