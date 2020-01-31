Trump, kara mayınlarının kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin her türlü tehdite karşı koyabilme kapasitelerini sağlamak için verdiği sözün bir parçası olarak Trump, Obama yönetiminin ABD ordusunun Kore Yarımadası dışında anti personel mayın kullanımını yasaklayan düzenlemesini yürürlükten kaldırmıştır" bilgisi paylaşıldı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Obama döneminde ortaya konulan bu tür kısıtlamaların Amerikan güçlerine çatışma alanlarında dezavantaj yarattığına karar verdiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump, askerlerimiz için böyle bir riski göze almak istemiyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pentagon'un yeni bir mayın düzenlemesi yayımlayacağı bildirilerek, bu düzenlemeyle üst seviyeli savaş komutanlarının, istisnai durumlarda, sivillere ve ortak güçlere istenmeyen zararları azaltmak üzere tasarlanan gelişmiş mayınları kullanabileceği kaydedildi.