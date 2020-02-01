ABD Senatosu'nda Trump'ın azil davası: Yeni tanık çağrılmasına gerek olmadığına karar verildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'da yargılanması devam ediyor. Senato'da yapılan kritik oylamada mahkemeye yeni tanık çağrılmaması kararı verildi.

Bugünkü kapanış oturumunun ardından Senato, mahkemeye yeni tanık çağrılıp çağrılmamasına ilişkin kritik bir oylama gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin yapılan oylamada 51 kişi 'Hayır' oyu verirken, 'Evet' diyenlerin sayısı 49'da kaldı.

Böylelikle Trump'ın azledilmesine ilişkin Senato'da devam eden yargılamada yeni tanık çağrılmasına gerek olmadığına hükmedilmiş oldu.

Dün mahkemeye yeni tanık çağrılmasına evet oyu verebileceği konuşulan Cumhuriyetçi senatör Lamar Alexander, oylamada hayır oyu kullanacağını açıklamıştı. Cumhuriyetçi senatörün bu açıklaması, yeni tanıkların çağrılmasına yetecek oya ulaşılma ihtimalini de oldukça düşürmüştü.

Lamar açıklamasının ardından beklenildiği üzere 'Hayır' oyu kullanırken, Cumhuriyetçilerden yalnızca Maine Senatörü Susan Collins ve Utah Senatörü Mitt Romney 'Evet' oyu kullandı.

Mevcut tabloya göre şu ana kadar parti çizgisine uygun sayılarla gerçekleşen oylamalar dikkate alındığında, Trump'ın rahat bir şekilde Senatodaki yargılamadan aklanarak çıkması bekleniyor.

Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.