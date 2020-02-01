ABD polisi, Trump'ın rezidansı önünde meydana gelen olayın ayrıntılarını anlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida’daki özel tatil tesisi Mar-a-Lago’ya girmeye çalışan arabada iki kadının olduğu, olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

West Palm Beach polis sözcüsü, basın toplantısında, "Açılan ateş sonucu birçok kurşun arabaya isabet etti. Tanrıya şükür, kimse yaralanmadı. Ne polisler, ne Gizli Servis ajanları, ne de arabanın içinde olanlar. Arabada iki kadın vardı" açıklamasında bulundu.

Polis, arabayı 30 küsur yaşlarında beyaz bir kadının kullandığı, bu kadının daha önce hiçbir sabıka kaydının bulunmadığını anlattı. Siyah arabadaki kadın, Başkan Donald Trump’ın rezidansına varmadan güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. Güvenlik memurları iletişim kurmaya çalışılsa da kadın hiçbir tepki vermedi ve trafikte polisten kaçmayı başardı.

Polis, "Sonra, güneye Mar-a-Lago yönünde gitti. Oraya geldiğinde önce ilk kontrol noktasına çarparak orada bulunan insanların hayatını tehlikeye attı. Ardından ikinci kontrol noktasına doğru ilerledi ve ona da çarptı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik çalışanları, kadının niyetini bilmediği için ateş açtı.

Zanlı gözaltına alındı, ifadesi daha sonra alınacak. Polis, ikinci kadının, ilk kovalamacanın ardından arabaya bindiğini aktardı.