ABD Dışişleri'nden Rusya'ya yaptırımları genişletme sözü: Kırım iade edilinceye kadar devam edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Kiev ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "Bugün, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığı sonucu ölenleri andık. Rusya’ya karşı, Donbass’ta barışı desteklemediği sürece yeni yaptırımlar getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Today, we honored the lives of those who have perished as a result of Russian aggression in #Ukraine. We will continue to impose sanctions on Russia until it commits to peace in the Donbas and ends its occupation of Crimea. Our support is with Ukraine. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 31, 2020

Diğer yandan Ukraynalı mevkidaşı Vadim Pristayko ile birlikte 'Rusya saldırganlığı' sonucu Donbass'ta ölenlerin anıtına çelenk bırakan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yeni yaptırım sözü vermedi, ancak mevcut yaptırımların devam edeceğini söyledi.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’ya karşı yaptırımlar, bu trajik ölümlere yol açan eylemler son buluncaya kadar yürürlükte kalacak" dedi.