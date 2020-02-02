ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kazakistan’a ABD ile işbirliğinin avantajlarını anlattı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kazakistan ziyareti sırasında, Amerikan şirketleriyle işbirliğinin her bir ülkeye en iyi sonuç getireceğini söyledi.

Kazakistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan şirketleriyle işbirliği üzerine bir açıklama yaptı.

Kazakistan’ın ticari partnerleri seçmekte serbest olduğunu, ama ABD ile işbirliğinin bir dizi avantaja sahip olduğunu söyleyen Pompeo, Amerikan şirketleriyle partnerliğin yeni istihdam, anlaşmaların şeffaflığı, eşit yükümlülükler ve kalite demek olduğunu vurgulayarak, “Amerikan sistemi böyle çalışıyor” dedi.

Örnek olarak ABD şirketi Tyson Foods ile anlaşmayı gösteren diplomat, bu anlaşmanın Kazakistan’ın tarım sektörünü geliştirmeye yardımcı olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bunun dışında Chevron e ExxonMobil gibi Amerikan devler petrol sektörüne ve geleceğinize yatırım yapmaya devam edecek. Onlar, Kazakistan vatandaşlarını işe alıyor ve ürünlerinizi ihraç etmeye yardımcı oluyor.”

Mike Pompeo, Kazakistan öncesinde Belarus’u ziyaret ederek, bu ülkeye uygulanan yaptırımların kalkabileceği mesajını vermişti.

ABD’li bakan ayrıca talep gelmesi durumunda Belarus’un petrol ihtiyacını tamamen karşılama sözünde bulunmuştu.

Pompeo, Kazakistan ziyaretinin ardından Özbekistan’a geçecek.