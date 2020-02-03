Teksas'ta üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan A&M Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, kampüste silahlı saldırının meydana geldiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Üniversite, tedbir olarak öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin kampüsten ayrılmamaları gerektiğini açıkladı.

Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure.



A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus. There have been two con — @TAMUCUPD (@tamucupd) February 3, 2020

Üniversite kampüsüne polislerin intikal ettiği bildirilirken, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra kampüste eğitime ara verildiği duyuruldu.