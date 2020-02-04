Pompeo: ABD, Türkiye'nin İdlib'de kendini savunan eylemlerini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın Türkiye'nin İdlib vilayetinde Suriye ordusuna karşı askeri eylemlerini desteklediğini, bunları kendini savunma eylemi olarak gördüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan "NATO müttetfikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz, Türkiye'nin haklı kendini savunma eylemlerini tamamen destekliyoruz" açıklaması geldi.

Öncesinde Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye ve Suriye hükümet güçleri arasında çatışma çıkmış, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Türk askeri ile 3 sivil personelin can kayıplarını açıklamıştı.

"Koordinasyon ve gerilimi düşürmek için kullanılan gözlem noktasında hizmet eden birçok Türk personelin ölümüyle sonuçlanan saldırının sonrasında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz" diyen Pompeo, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin haklı kendini savunma eylemleriyle misillemesini tamamen deskliyoruz."

ABD Dışişleri Bakanı, Suriye hükümet güçlerini İdlib'de gerilimi tırmandırmakla suçladı.